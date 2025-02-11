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Trump Yönetiminin Biyomedikal Araştırma Fonlarında Kesinti Kararı Durdu

Federal yargıç, Trump yönetiminin biyomedikal araştırma fonlarına kesinti kararını geçici olarak durdurdu. Duruşma 21 Şubat'ta.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:52
Trump Yönetiminin Biyomedikal Araştırma Fonlarında Kesinti Kararı Durdu

Trump Yönetiminin Biyomedikal Araştırma Fonlarına Kesinti Kararı Geçici Olarak Durduruldu

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin üniversite ve tıp merkezlerindeki biyomedikal araştırma fonlarına yönelik yaptığı kesinti kararını geçici olarak engelledi. Bu kritik gelişme, 22 eyaletin açtığı davanın sonuçları açısından büyük önem taşıyor.

Massachusetts Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Angel Kelley, Trump yönetiminin kesinti kararına yönelik yürütülen davada, Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından uygulanan kesintileri geçici olarak durdurma kararı aldığını açıkladı. Duruşmanın 21 Şubat'ta yapılması bekleniyor.

NIH'den yapılan açıklamada, araştırma amaçlı üniversite ve tıp merkezlerine önemli fonlar sağlayan bu kurumun, federal hibelerle desteklenen projelerde, "tesisler" ve "yönetim" olarak tanımlanan "dolaylı maliyetler" için kesintiye gideceği belirtilmişti. Geçen yıl NIH'nın araştırmalar için tahsis ettiği 35 milyar doların yaklaşık 9 milyar dolarının dolaylı maliyetler için harcandığı bildirilmişti.

Massachusetts Başsavcısı Andrea Joy Campbell, dava ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Trump yönetiminin ekonomimizi ve rekabetimizi kanunsuz bir şekilde baltalamasına ya da kamu sağlığıyla siyaset yapmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Davayı açan eyaletler arasında Massachusetts, Michigan, Illinois, Arizona, California, Connecticut, Colorado, Delaware, Hawaii, Maine, Maryland, Minnesota, New Jersey, New York, Nevada, New Mexico, North Carolina, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington ve Wisconsin yer alıyor.

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