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Trump: Zelenskiy de Putin gibi barış istiyor

Trump, Zelenskiy'nin de Putin gibi barış istediğini ve müzakerelerin olumlu geçeceğine inandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 21:35
Trump: Zelenskiy de Putin gibi barış istiyor

Trump'tan Zelenskiy Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi "barış istediğini" ifade etti. Trump, taraflar arasındaki müzakerelerin olumlu geçeceğine inandığını belirtti.

Telefon Görüşmesi Detayları

Trump, Putin'in ardından Zelenskiy ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair açıklamada bulunan Trump, bu toplantının çok verimli geçtiğini vurguladı.

Trump, "O da (Zelenskiy) Devlet Başkanı Putin gibi barış istiyor. Savaşla ilgili çeşitli konuları ele aldık. Ayrıca, cuma günü Münih'te gerçekleştirilecek olan ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından yönetilecek toplantıyı konuştuk. Bu toplantının sonuçlarının olumlu olacağından umutluyum" ifadelerini kullandı.

Savaşın Sonlanması Gerekiyor

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "tamamen gereksiz bir ölüm ve yıkım" sergilediğini belirterek, bu savaşın artık sona ermesi gerektiğine dikkat çekti. "Tanrı Rusya ve Ukrayna halkını korusun" ifadesiyle de dualarını iletti.

Son olarak, Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna'daki savaşın sona ermesi amacıyla müzakerelere başlama konusunda Rusya ile mutabık kaldıklarını duyurdu.

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