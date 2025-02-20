Trump, Zelenskiy'i Savaşın Sorumlusu Olarak Gördü

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ve uzamasından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i sorumlu tutarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Miami'de düzenlenen Gelecek Yatırım Girişim Enstitüsü (FII) tarafından organize edilen zirvede konuşan Trump, "Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca insan gereksiz yere öldü" dedi.

Trump, Zelenskiy'i "diktatör" olarak tanımlayarak, "Orta sınıf bir komedyen devlet başkanı, ABD'yi temelde kazanılamayacak, hiç başlamaması gereken bir savaşa girmek için 350 milyar dolar harcamaya ikna etti" ifadelerini kullandı. Ayrıca, savaşın başlama nedenlerini büyük ölçüde Zelenskiy ve önceki ABD Başkanı Joe Biden ile ilişkilendirdi.

Savaşın Bitirilmesi İçin Çaba

Trump, savaşın sona erdirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Her iki tarafla da konuşmazsanız savaşı bitiremezsiniz, ancak üç yıldır konuşmuyorlar" dedi. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Riyad'a davet edilmediği için üzgün olduğunu ancak savaş boyunca barış için bir şey yapmadığı gerekçesiyle bu görüşmelerde yer alamadığını savundu.

Suudi Arabistan'a müzakereler için teşekkür eden Trump, Rusya ile yürütülen müzakereler sonucunda barış sağlanacağına inandığını dile getirdi. "Yakın zamanda bir ateşkes görmeyi ve Avrupa ile Orta Doğu'da istikrarın yeniden tesis edilmesini umuyoruz" şeklinde konuştu.

Eleştirilerinin Ardından

Trump, Zelenskiy hakkında halk nezdinde popülaritesinin çok düşük olduğunu savunarak, "Zelenskiy, seçim yapılmasını reddediyor. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, daha hızlı hareket etse iyi olur yoksa ülkesi kalmayacak" ifadesini kullandı. Trump, Zelenskiy'nin, önceki ABD Başkanı Biden ile "oyun oynadığını" belirterek, her iki tarafın da savaşı durdurmak için hiçbir şey yapmadığını vurguladı.

Trump, "Sanırım Putin, Biden'ın (barışı getirmek için) hiç denemediğini bile itiraf etti" diyerek, Avrupa ülkelerinin bu konuda başarısız olduğunu öne sürdü. Özetle, Trump'ın bu açıklamaları, savaşın seyrine dair tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.