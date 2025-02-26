Trump, Zelenskiy ile Nadir Toprak Elementleri Anlaşmasını İmzalamak Üzere Beyaz Saray'da

Trump ve Zelenskiy Arasında Önemli Anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin cuma günü Beyaz Saray'a geleceğini ve Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacaklarını açıkladı.

Kabine Toplantısında Açıklama

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen, dua ile başlayıp ilk kabine toplantısına katılımıyla gerçekleşen etkinlikte yaptığı değerlendirmelerde, Rusya ve Ukrayna ile önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Bu toplantıda, Zelenskiy'nin ziyareti ve konuya ilişkin detaylar üzerinde durdu.

Anlaşmanın Önemi

Trump, konuşması sırasında, "Devlet Başkanı Zelenskiy cuma günü gelecek, bu artık kesinleşti ve bir anlaşma imzalayacağız, bu çok büyük bir anlaşma olacak." şeklinde ifadelerde bulundu. Anlaşmanın içeriği ise uluslararası ilişkiler ve stratejik kaynakların paylaşımı açısından büyük bir önem taşıyor.