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Trump, Zelenskiy'nin Demokrat Partiyi Desteklediğini İddia Etti

Donald Trump, Ukrayna liderinin ABD seçimlerinde Demokratları desteklediğini öne sürdü ve barış çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 13:39
Trump, Zelenskiy'nin Demokrat Partiyi Desteklediğini İddia Etti

Trump'tan Zelenskiy'ye Yönelik Eleştiriler

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Trump, Zelenskiy'nin yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Partiyi desteklediğini ileri sürdü.

Pensilvanya'daki Mitingde Açıklamalar

Trump, Pensilvanya eyaletinde düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada, "O (Zelenskiy), onların (Demokratlar) bu seçimi kazanmasını çok istiyor." şeklinde ifade etti.

Zelenskiy'yi Eleştiren İfadeler

Trump, ABD'den milyarlarca dolar yardım alan Zelenskiy'i alaycı bir dille "tarihteki en büyük pazarlamacı" olarak tanımladı. "Ülkeye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gidiyor," dedi.

Barış Çağrısı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın durdurulabileceğini savunan Trump, eğer kendisi başkanlık görevinde olsaydı, Moskova ile Kiev arasında bir barış anlaşmasının müzakere edilebileceğini iddia etti. Trump, gelecekteki seçilmesi halinde hem Zelenskiy'i hem de Rusya'nın lideri Vladimir Putin'i arayacağını ve barış anlaşmasına teşvik edeceğini belirtti.

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