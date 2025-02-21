Trump Zelenskiy'nin Müzakerelerde Olmasını Önemsemiyor

Trump'tan Şaşırtan Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna müzakerelerine Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin katılmasının önemini sorguladı. Trump, bu konudaki görüşlerini Fox News Radyo'ya verdiği mülakatta dile getirdi.

Zelenskiy'nin Davet Edilmemesi

Trump, "Dürüst olmak gerekirse Zelenskiy'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Zelenskiy toplantıya davet edilmediğini söylediğinde, bu bir öncelik değildi," ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin Geleceği

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi amacıyla Suudi Arabistan'da başlayan müzakerelerin devam edeceğini belirten Trump, gelip geçmişteki müzakerelere de atıfta bulundu. Bakan Scott Bessent'in Kiev ziyaretine işaret eden Trump, burada "boşa harcanmış bir görüşme" yaptığını ve pişmanlık duyduğunu kaydetti.

Savaşın Sorumluluğu

Trump, savaşın başlamasının Rusya'nın suçu olmadığını düşünerek, Zelenskiy'nin 3 yıllık savaş dönemi boyunca yeterince çaba sarf etmediğini savundu. "Ne zaman 'Bu Rusya'nın suçu değil.' desem, yalan haberciler tarafından eleştiriliyorum, ama size söylüyorum," dedi.

Putin ile Anlaşma İhtimali

Trump, Putin'in anlaşma yapma zorunluluğunun olmadığını belirterek, "Eğer isterse, tüm ülkeyi ele geçirebilirdi," ifadesini kullandı.