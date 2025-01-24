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Trump, Zelenskiy'yi Savaş Anlaşmasına Davet Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy'nin savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 01:05
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 01:05
Trump, Zelenskiy'yi Savaş Anlaşmasına Davet Etti

Trump, Zelenskiy ile Müzakere Görüşmesine Açık

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi gerektiğini vurguladı. Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin savaşı durduracak bir anlaşmayı müzakere etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Trump, Savaşın Sonlanmasını İstiyor

Trump, savaşın "saçma" bir durum olduğunu vurgulayarak, "Duyduğuma göre Putin en kısa zamanda benimle görüşmek istiyor. Hemen görüşürüm. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle bir savaş alanı görülmedi. Bu savaşı bitirmek güzel olurdu" dedi.

Çin'in Rolü Önemli

Çin'in Rusya üzerinde belli bir etkinliği olduğunu savunan Trump, savaşın sona ermesi için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu etkiyi kullanması gerektiğini dile getirdi.

Gazze ve Husiler Üzerine Değerlendirmeler

Trump, Gazze'de ateşkesin durumunu değerlendirirken, "(Gazze) orası zor ve aldatıcı bir yer. Şunu söyleyeyim, eğer bir şey olursa, onlar mutlu olmayacaklar" ifadesini kullandı.

Husilerin yeniden terör örgütleri listesine eklenmesine dair bir soruyu yanıtlayan Trump, Husilerin ABD ve diğer ülkelerin gemilerine saldırmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu sebeple Husilerin yeniden listeye eklendiğini kaydetti.

Suudi Arabistan ile Yatırım İlişkileri

Son olarak, Suudi Arabistan'ın ABD'ye yapacağı belirtilen 600 milyar dolar değerindeki yatırımlarına ilişkin, "Onlardan 1 trilyon dolar yatırım isteyebilirim. Eğer bunu yaparlarsa orayı ziyaret etmekten memnun olurum" değerlendirmesini yaptı.

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