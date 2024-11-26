TSE 161 Personel Alımı İçin İlan Verdi

TSE Personel Alım İlanı Yayınlandı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 161 personel alacağını duyurdu. İlan, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmi süreç başlatıldı.

Alım Detayları

Yapılacak alımlar kapsamında 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı pozisyonları için çalışacak personel alınacaktır.

Başvuru Süreci

Başvurular 1 Aralık'ta başlayacak ve 10 Aralık saat 23:59'da sona erecek. Adaylar, başvurularını TSE'nin internet sitesinin "Duyurular" bölümünden ve e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla gerçekleştirebilecektir.

Seçim Kriterleri

Adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır. Alım yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sınav Bilgileri

Sınava girme hakkı kazanan adayların adı, sınavın yeri ve tarihi 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.