TSK Armoni Mızıkası'ndan Ankara Kültür Yolu'nda Konser

TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı, Ankara Kültür Yolu Festivali'nde CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da konser verdi; türkü ve dans gösterileri sunuldu.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 22:12
CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da yoğun ilgi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası Komutanlığı, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyiciyle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival etkinlikleri kapsamında gerçekleşen konser, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Etkinlikler kapsamında bugün gerçekleşen konser, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da sahnelendi. Orkestrayı yöneten isim ise Şef Bando Albay Levent Türkel oldu.

Orkestraya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Sanatçısı Canan Çal, Bando Astsubay Üstçavuş Harun Çelik ve Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Solisti Gökçe Nur Semerci eşlik etti. Konserde çeşitli halk müziği eserleri seslendirildi.

Ayrıca sahnede, Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu dansçıları tarafından hazırlanan koreografiler de izleyicilere sunuldu; müzik ve görsel performanslar bir arada sergilendi.

Konser, festival programının kültürel çeşitliliğini ve sahne sanatlarının toplumla buluşmasını vurgulayan bir etkinlik olarak dikkat çekti.

