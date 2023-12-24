TSK'da hareketli saatler: Bakan Güler ve komuta kademesi harekat merkezinde!

Türkiye, üzücü bir şekilde 12 şehit haberiyle sarsılırken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komuta kademesi, şehitlerin kanını yerde bırakmamak adına kararlı bir duruş sergiledi. Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlarını yönetti. Bu operasyonlar kapsamında toplamda 29 hedef vurularak imha edildi. Bakan Güler, ülkenin güvenliğini sağlama ve terörle mücadelede kararlılık mesajları verdi.

TSK'da hareketli saatler: Bakan Güler ve komuta kademesi harekat merkezinde!
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Türkiye, 12 şehit haberiyle yasa boğulurken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komuta kademesi şehitlerin kanını asla yerde bırakmayacakları mesajını verdi. Bakan Güler, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik başarılı hava operasyonlarını yönetti. Bu operasyonlar sırasında 29 hedef imha edildi.

Bakan Güler, harekat merkezindeki değerlendirme toplantısında, "Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım, Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dün gece Pençe Harekat bölgesinde 6 kahraman evladımız şehit oldu, 7 kahraman silah arkadaşımız da yaralandı. Bugün de Pençe-Kilit Harekâtı Bölgesi'nde 6 kahraman evladımızın şehit düştüğünü üzülerek belirtmek isterim. 6 kahraman silah arkadaşımız da hafif yaralandı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, evlatlarımızın intikamı alınacak." diyerek şehitlerin aziz hatırasına vurgu yaptı.

şehit

Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer komuta kademesi üyeleriyle birlikte terörle mücadelede elde edilen başarıları da vurgulayarak, "Bugüne kadar terörle mücadelede icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla terör örgütüne ciddi darbeler vurduk. Bu saldırı, hain terör örgütünün son çırpınışlarıdır. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek ve teröristler Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaklar. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları unutulmayacak, onların hatıralarına her zaman sahip çıkacağız." şeklinde konuştu.

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