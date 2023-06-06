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TSK'da önemli görev! Genelkurmay Başkanlığı Musa Avsever'e teslim edildi!

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TSK'da önemli görev! Genelkurmay Başkanlığı Musa Avsever'e teslim edildi!
Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Orgeneral Musa Avsever atandı. İletişim Başkanlığı'nın resmi hesabından yayınlanan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever'in mevcut göreve getirilene kadar Genelkurmay Başkanlığı görevine atandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü yeni kabinesini açıklarken, Hulusi Akar'ın yerine Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atadığını duyurdu. Yaşar Güler'in MSB'nin başına geçmesinin hemen ardından Genelkurmay Başkanlığı'na atanan isim de belirlendi.

Genelkurmay Başkanlığı Musa Avsever

Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Orgeneral Musa Avsever atandı. Avsever, yeni atamanın yapılmasına kadar geçen sürede bu görevde kalacak.

İletişim Başkanlığı'nın resmi sitesi üzerinden konuya ilişkin yapılan duyuruda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever'in mevcut görevine getirilene kadar Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmıştır" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Genelkurmay Başkanlığı Musa Avsever

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