Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TSK: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı hava harekatında 37 hedef imha edildi

Türk Hava Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 37 terör hedefini imha etti. Detaylar için haberimizi inceleyin.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 22:55
TSK: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı hava harekatında 37 hedef imha edildi

Türk Hava Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine yönelik düzenlediği hava harekatında, terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve diğer tesislerden oluşan 37 hedefi imha etti. Hava harekatı sonucunda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

HAVA HAREKATINDA İMHA EDİLEN HEDEFLER

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK'nın Kuzey Irak'taki güç noktalarına yönelik olarak, 37 terör hedefinin vurulduğu belirtildi. Hedefler arasında teröristlerin sığınakları, barınakları ve depoları bulunuyordu.

Hava harekatı sırasında bölgede bulunan terörist grupların önemli bir kısmının etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonuyla, PKK'nın bölgedeki faaliyetlerinin büyük ölçüde zarara uğratıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerinin terörist grupların bulunduğu bölgeleri başarıyla vurduğu ve operasyonun planlandığı şekilde yürütüldüğü ifade edildi. Operasyonun, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığını ve gücünü gösterdiği vurgulandı.

terörist

İLGİLİ HABERLER

Parası ev almaya yetmeyenlere bomba yatırım! Parayı 12 ayda ikiye katlıyor

Adına kayıtlı tapusu olan bunu yapmazsa yandı! 14 gün içinde bunu yapmayanın tapusu elden gidebilir!

Altın borçlanan başını taşlara vuracak! O tarihte görülmemiş rekor geliyor!

Bankalar ödeme vanasını açtı! Başvurusuz o kişilere tak siye 37 bin 200 TL para ödenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Evdeki küçük sineklerden kurtulmanın basit yolu! İlaç kullanmadan yok olup gidecekler

Parası ev almaya yetmeyenlere bomba yatırım! Parayı 12 ayda ikiye katlıyor

Sıfır otomobilde 40 yılda bir gelen şans! Tamı tamına 300 bin TL birden fiyatı düştü!

Parasını ona yatıran karalar bağlayacak! Bir gecede paraşütsüz çakılacak

Eşe dosta borcu olanın imdadına Vakıfbank yetişti! Borç kapatma kredisiyle cepleri para dolduracak

Dolar kurunun pimi çekildi! 50 TL için geri sayım başladı: Piyasaları darmaduman edecek tarih verildi

Emekli maaşı 10-11-12 bin TL olan listeye bakmadan geçmesin! Hesaba yatmadan yeni maaşınızı öğrenin

Adına kayıtlı tapusu olan bunu yapmazsa yandı! 14 gün içinde bunu yapmayanın tapusu elden gidebilir!

Altın borçlanan başını taşlara vuracak! O tarihte görülmemiş rekor geliyor!

Bankalar ödeme vanasını açtı! Başvurusuz o kişilere tak siye 37 bin 200 TL para ödenecek!

KPSS 50 puan ile üniversiteye personel alımı! En az lise mezunu olmak kafi!

Bu detayı bilen sürücülerin parası cebinde kalacak! Bir kuruş ödemelerine gerek yok