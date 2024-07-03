TSK: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı hava harekatında 37 hedef imha edildi

Türk Hava Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine yönelik düzenlediği hava harekatında, terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve diğer tesislerden oluşan 37 hedefi imha etti. Hava harekatı sonucunda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

HAVA HAREKATINDA İMHA EDİLEN HEDEFLER

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK'nın Kuzey Irak'taki güç noktalarına yönelik olarak, 37 terör hedefinin vurulduğu belirtildi. Hedefler arasında teröristlerin sığınakları, barınakları ve depoları bulunuyordu.

Hava harekatı sırasında bölgede bulunan terörist grupların önemli bir kısmının etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonuyla, PKK'nın bölgedeki faaliyetlerinin büyük ölçüde zarara uğratıldığı bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetlerinin terörist grupların bulunduğu bölgeleri başarıyla vurduğu ve operasyonun planlandığı şekilde yürütüldüğü ifade edildi. Operasyonun, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığını ve gücünü gösterdiği vurgulandı.





