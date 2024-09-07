TSK, Muğla Orman Yangınına Havadan Destek Verdi

Muğla'daki Orman Yangınına Hava Desteği

Türk Silahlı Kuvvetleri, Muğla'daki orman yangını ile mücadeleye önemli bir destek sundu. Milli Savunma Bakanlığı, 2 helikopterin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını duyurdu.

Bakanlık Açıklaması

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 helikopter, Muğla'daki orman yangını söndürme operasyonlarına havadan destek sağladı" denildi.

Bu hava desteği, yangın bölgesinde kontrol altına alınması zorlaşan alevlerle mücadelede büyük önem taşıyor. Ekiplerin düzenli müdahale sağlaması için havadan yapılan destek büyük bir katkı sağladı.