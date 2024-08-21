TSK Orman Yangınlarına Hava Desteği Sağlıyor

Orman Yangınlarına Hava Desteği

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'da meydana gelen orman yangınlarına müdahale etmek üzere 7 helikopterle destek sağlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada, 3 helikopterin Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 2 helikopterin İzmir'in Menderes ilçesinde ve 2 helikopterin de Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde görevlendirildiğini belirtti.

Bakanlık, bu hava destek görevlerinin, orman yangınlarının söndürülmesine yönelik çalışmaların etkinliğini artıracağına vurgu yaptı. Yangınlara müdahale eden ekiplere destek verilerek, yangınların kontrol altına alınması hedefleniyor.