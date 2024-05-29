TSK Personel Kanunu'nda devrim niteliğinde değişiklikler kabul edildi

TSK Personel Kanunu'nda Büyük Değişiklikler: Disiplin Cezalarına Denetim ve Kimlik Yasağı Meclis Savunma Komisyonu’nda Kabul Edilen Değişiklikler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören 59 maddelik teklif, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Bu önemli düzenlemeler, TSK personelinin disiplin cezalarından kimlik bilgilerinin gizliliğine kadar birçok alanda yenilikler getiriyor.

Disiplin Cezalarına Denetim Yolu

Yeni düzenlemeye göre, askeri personelin ilişik kesmeyle sonuçlanan disiplin cezalarına denetim yolu açılacak. Bu değişiklik, askeri disiplinin korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kimlik ve Görev Bilgileri Yayınlama Yasağı

Teklif kapsamında, TSK personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin Milli Savunma Bakanlığı'nın yetki verdiği durumlar haricinde herhangi bir medya aracılığıyla yayınlanması veya açıklanması yasaklanacak. Bu düzenleme, personelin güvenliğini ve özel hayatını koruma amacı taşıyor.

Harita Genel Müdürlüğü ile İlgili Düzenlemeler

Harita Genel Müdürlüğü ile ilgili yapılan düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda güncelleniyor. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından talep edilen mal ve hizmet sunum bedelleri, Milli Savunma Bakanlığı bütçesine aktarılacak. Özel bütçeli idareler ve diğer kamu idareleri ise bu bedelleri doğrudan Harita Genel Müdürlüğü’nün muhasebe birimine ödeyecek.

Yüksek Rütbeli Komutanlara Yönelik Soruşturma ve Kovuşturma

Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile general ve amiraller hakkındaki işlemler, ilgililerin son rütbeleri ve görevleri esas alınarak yürütülecek. Bu düzenleme, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde şeffaflığı ve adaleti sağlamayı hedefliyor.

KKTC’ye Yapılacak Tebligatlar

Tebligat Kanunu'na eklenen yeni hükümle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konuşlu askeri birlik, karargah ve kurumlardan Türkiye'deki kişi veya kurumlara yapılacak tebligatlar hızlandırılacak. Bu tebligatlar, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin istihdam ettiği personel veya memurlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek.

Askeri İç Hizmet Kanunu’nda Değişiklikler

TSK İç Hizmet Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, kişilerin özel hayatının korunması amacıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde önleme araması yapılabilecek. Bu arama, 24 saat içinde hakim onayına sunulması şartıyla, askeri birlik komutanı veya kurum amiri tarafından yazılı emirle gerçekleştirilecek.

Sağlık Hizmetleri ve Ücret Düzenlemeleri

Erbaş ve erlerin genel sağlık sigortalısı sayıldıkları süre içinde oluşan sağlık hizmetleri fark ücretleri, ilgili komutanlıkların bütçesinden karşılanacak. Ayrıca, tedavi süresince ödenmesi gereken yol ücretleri ve gündelikler de bu bütçeden karşılanacak.

Eğitim ve Mecburi Hizmet Düzenlemeleri

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılan değişiklikler, TSK hesabına değil, Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına eğitim gören öğrencilerin teğmenliğe nasıp tarihinin mezuniyet tarihi olarak düzenlenmesini içeriyor. Ayrıca, TSK'dan mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan subay ve astsubayların tazminat ödemeleri gerekecek.

Yurt Dışına Gönderilen Personel İçin Düzenlemeler

Yurt dışına eğitim, staj veya kurs için gönderilen subay ve astsubayların mecburi hizmet yükümlülükleri, bu sürelerin iki katı kadar uzatılacak. Ancak, pilotların simülatör eğitim süreleri bu kapsam dışında tutulacak.TSK Personel Kanunu’nda yapılan bu kapsamlı değişiklikler, askeri disiplinin ve personel güvenliğinin artırılması, hukuki süreçlerin hızlandırılması ve eğitim ile sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi gibi birçok önemli yeniliği içeriyor. TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edilen bu teklif, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev ve yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor.