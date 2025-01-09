TSK, Suriye'nin Toprak Bütünlüğüne Saygılı Sınır Ötesi Operasyonlarına Devam Edecek

MSB Açıklama Yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstererek, terörist grupların silah bırakmaması durumunda sınır ötesi operasyonlarına devam etme kararlılığını vurguladı.

Kararlılık Vurgusu

MSB, TSK'nın sürdürülebilir güvenlik politikaları doğrultusunda, gerektiği takdirde sınır ötesi harekâtların devam edeceğinin altını çizdi. Bu açıklama, Suriye'deki terör tehditlerine karşı Türkiye'nin kararlı tutumunu göstermektedir.

Gelecek Planları

Hükümet yetkilileri, bölgedeki istikrarı sağlamak ve halkın güvenliğini temin etmek adına atılan adımların son derece önemli olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek gerçekleştirilecek operasyonların, tehdit unsurlarının ortadan kaldırılmasına yönelik sürdürülebilir bir strateji oluşturacağını ifade ettiler.