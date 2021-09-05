TSK, terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi; 5 terörist etkisiz hale getirildi...

TSK tarafından terör örgütü PKK’ya bir ağır darbe daha 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Zap bölgesi üzerinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılmış olan açıklamada, “Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hale getirilirken Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK’lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullanarak operasyonlar hakkında geniş bir bilgiyi kamuoyuna sundu.