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TSK, terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi; 5 terörist etkisiz hale getirildi...

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya mensup olan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısını ve operasyonlara dair önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde...

05 Eylül 2021 Pazar 23:25
TSK, terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi; 5 terörist etkisiz hale getirildi...
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TSK tarafından terör örgütü PKK’ya bir ağır darbe daha 5 terörist etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Zap bölgesi üzerinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılmış olan açıklamada, “Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hale getirilirken Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK’lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullanarak operasyonlar hakkında geniş bir bilgiyi kamuoyuna sundu.

 


Son Güncelleme: 05.09.2021 23:25
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Anahtar Kelimeler:
TSKPKKOperasyon5
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