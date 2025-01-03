TSK'ya Yerli ve Milli Arama Kurtarma Teknolojisi: STM DAR

Türk Savunma Sanayisinden Arama Kurtarmaya Yeni Destek

Türk Savunma Sanayisi firması STM tarafından geliştirilen STM Duvar Arkası Radar (DAR) cihazı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yeni teslimatlarla güçlendirildi. Milli imkanlarla üretilen bu teknoloji, 6 Şubat depremlerinde 50’den fazla vatandaşın kurtarılmasında kritik rol oynamıştı.

Önemli Teslimatlar Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde devam eden çalışmalar kapsamında, STM tarafından askeri ve sivil kullanım amacıyla güncellenen STM DAR sisteminin yeni konfigürasyonları Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi. STM'den yapılan açıklamada, DAR cihazının, Enkaz Altında Canlı Tespit Radarı olarak görev yapacağı belirtildi.

SSB Başkanı Haluk Görgün'ün Değerlendirmesi

SSB Başkanı Haluk Görgün, milli mühendislik kabiliyetleri ile askeri alanın yanı sıra sivil hayata da önemli katkılar sağladıklarını vurgulayarak, "6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde onlarca canın kurtarılmasına vesile olan STM DAR teknolojisinin yeni teslimatlarını gerçekleştirdik,” dedi. Görgün, STM ailesine de katkılarından dolayı teşekkür etti.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ün Açıklamaları

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, DAR'ın bu yıl Denizli ve Erzincan'a gönderildiğini belirtti. “Deprem ülkesiyiz ve gerekli önlemleri almalıyız. DAR'ı, arama kurtarma ekipleri ve diğer ilgili kuruluşların envanterine kazandırarak, doğal afetlere hazırlık seviyemizi artırmayı hedefliyoruz,” diyerek sözlerine devam etti.

STM DAR Teknolojisinin Özellikleri

STM DAR, ultra geniş bant (UGB) sinyalleriyle kapalı alanlarda bulunan canlıların konumunu tespit etmeyi sağlıyor. Rehine kurtarma, terörle mücadele gibi askeri senaryoların yanı sıra, doğal afetlerde de etkin olarak görev alabiliyor. Cihaz, yaklaşık 6,5 kilogram ağırlığında olup, canlının nefes alma, göğüs ve el kol hareketlerinden yerini tespit edebiliyor.

DAR, yaydığı RF sinyalleriyle duvarın arkasında bir canlının olup olmadığını tespit edecek şekilde tasarlandı. Ayrıca, tablet bilgisayar ile uzaktan kontrol edilebilmesi onu kullanım açısından daha pratik hale getiriyor. Sahip olduğu batarya teknolojisi ile 4 saatten fazla kesintisiz görev yapabiliyor.

Türk savunma sanayisi firması STM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştiren, 6 Şubat depremlerinde 50'den fazla vatandaşın enkaz altından sağ olarak çıkarılmasını sağlayan STM Duvar Arkası Radar (DAR) cihazının yeni teslimatları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapıldı.

Türk savunma sanayisi firması STM tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştiren, 6 Şubat depremlerinde 50'den fazla vatandaşın enkaz altından sağ olarak çıkarılmasını sağlayan STM Duvar Arkası Radar (DAR) cihazının yeni teslimatları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapıldı.