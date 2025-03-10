TTB, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Sağlık Sistemine Dair Önerilerini Açıkladı

TTB'den Sağlık Sistemi İçin Öneriler

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlediği basın açıklamasında, sağlık sistemi için önemli önerilerini kamuoyu ile paylaştı. İstanbul Tabip Odası'nın Cağaloğlu'ndaki binasında gerçekleşen toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap katıldı.

Türkiye'nin Sağlık İhtiyacı ve Çözümler

Prof. Dr. Alpay Azap, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine dayanarak, geçen yıl bir vatandaşın ortalama 11,4 kez hekime başvurduğunu belirtti. Bu sayının Avrupa ortalamasının iki katı olduğunu vurgulayan Azap, hem halkın hem de sağlık çalışanlarının mutlu olabileceği bir sağlık sisteminin kurulması için çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Azap, Türkiye'nin ideal sağlık sistemi için gerekli donanıma ve eğitimle donatılmış sağlık çalışanlarına sahip olduğunu belirterek, "Bu ülkede bunu yapabilecek donanımda, eğitimde sağlık çalışanları var, hekimler var. Dolayısıyla burada eksik olan tek şey bir iradedir." dedi. TTB olarak bu iradeyi göstereceklerini belirten Azap, tüm hekimler, sağlık çalışanları ve halktan "Başka Bir Sağlık Sistemi" kurulması için destek beklediklerini vurguladı.

Yeni Sağlık Sisteminin İlkeleri

TTB Merkez Konseyi 2'nci Başkanı Dr. Pınar Saip ise yeni sağlık sisteminin ticari amaç gütmeyeceğini açıkladı. Önerilen sağlık sisteminin merkezi bütçeden finanse edileceğini, kişisel harcamalara ihtiyaç duyulmayacağını ve sadece kimlik kartının yeterli olacağını belirtti.

Saip, "Başka Bir Sağlık Sistemi'nde sağlık çalışanlarının hakları korunacaktır. Liyakat ve etik çalışması esas alınacaktır." diyerek, nitelikli eğitim almış yeterli sayıda sağlık emekçisinin mesleğe yabancılaşmasının önleneceğine, hekim, hemşire, ebe, eczacı ve teknisyenlerin itibarlı ve güvenceli koşullarda çalışacaklarına dikkat çekti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), "14 Mart Tıp Bayramı" kapsamında İstanbul Tabip Odasının Cağaloğlu'ndaki binasında basın toplantısı düzenledi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap (sol 2) ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 2'nci Başkanı Dr. Pınar Saip (sağ 2), toplantıda açıklamalarda bulundu.