TTGV Günü: Güdümlü Projeler ile İlk Teknoloji Riskini Üstlendi — Ödül Töreni

TTGV Günü ve Ödül Töreni: Güdümlü Projelerle Ekosisteme İlk Adım

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı Değerhan Usluel, Ankara Bilkent Otel'de düzenlenen TTGV Günü ve Ödülleri etkinliğinde, Güdümlü Projeler programıyla türünün ilk örneği teknoloji projelerinde müşteri riskini üstlendiklerini açıkladı.

Usluel'in Değerlendirmesi

Usluel, iklim değişikliğinin yarattığı sorunların göz ardı edildiğini belirterek bu alanda birçok teknoloji bulunduğunu, ancak uygulamaya geçirilmelerinin ticari açıdan riskli görüldüğünü vurguladı.

"TTGV olarak tam burada devreye giriyoruz. Bu yıl lansmanını yaptığımız Güdümlü Projeler programıyla, Türkiye'de türünün ilk örneği teknoloji projelerinde müşteri riskini üstleniyoruz. Yeni nesil havacılık yakıtları, sürdürülebilir çimento, alternatif protein, enerji depolama gibi eksponansiyel değişebilecek alanlarda. Birinin o ilk adımı atması gerekiyor. Biz atıyoruz ki ekosistem güven kazansın, yatırımcı cesaretlensin, sanayici ve girişimci harekete geçsin."

Usluel ayrıca, TTGV'nin destek sisteminin öncüsü olduğunu, sonrasında yatırım yaklaşımında da ilk ve en aktif oyuncu konumuna geldiğini belirterek, "Daha sonra yatırım yaklaşımının ilk ve en aktif oyuncusu oldu. Yeni müşteri yaklaşımı modelimiz de Türkiye'nin teknolojik gelişimde anahtar bir program oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Panel: İklim Teknolojilerinin Yarını

Program kapsamında, alanında uzman katılımcıların yer aldığı "İklim Teknolojilerinin Yarını" başlıklı panel gerçekleştirildi.

TTGV Ödülleri Sahiplerini Buldu

Açılış konuşmalarının ardından TTGV ödülleri sahiplerine takdim edildi:

Dr. Akın Çakmakcı Öncü Araştırmacı Ödülü: Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Damla Eroğlu Pala, "Lityum-Sülfür Bataryalar ve Yeni Nesil Batarya teknolojileri" üzerine yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Refik Üreyen Değişim Lideri Ödülü: Karbon yakalama ve kullanım alanlarındaki özgün AR-GE çalışmaları nedeniyle Dr. Vahide Nuran Mutlu aldı.

Dr. Fikret Yücel Öncü Kuruluş Ödülü: DB Tarımsal Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yeni nesil biyoyakıtların sivil havacılık ve denizcilik sektöründeki ilk uygulamalarına öncülük eden çalışmalarıyla ödül kazandı.

Mehmet Şuhubi Öncü Sivil İnisiyatif Ödülü: İklim değişikliği ve politikalarının etkileri hakkındaki disiplinler arası çalışmaları nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İklimBU) ödüle layık görüldü.

