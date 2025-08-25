TUA Uzay Kampı İzmir'de: Türk Dünyasından Gençler Buluştu

TUA Uzay Kampı İzmir'de kapılarını açtı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Uzay Kampı Türkiye işbirliğinde düzenlenen "TUA Uzay Kaşifleri Türkiye Uzay Kampı Programı" açılışı İzmir'de yapıldı. Tören, Ege Serbest Bölgesi'ndeki Uzay Kampı Türkiye binasında gerçekleştirildi ve Türk dünyasından gençler bir araya geldi.

Yusuf Kıraç: Türkiye uzayda kendi yolunu çizecek

TUA Başkanı Yusuf Kıraç, Türk üretimi teknolojilerle uzaya erişmenin stratejik hedef olduğunu vurgulayarak, "Türkiye bağımsız olarak kendi uzay araçlarını yapabilecek bir ülke konumuna gelecek." dedi. Kıraç sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye Ay'a giden altıncı ülke olma misyonuna 2026'da hazır hale gelecek."

Kıraç ayrıca, "Şu anda gerek uzay araçlarımız gerekse uzayda hareket edecek sistemimizin son testleri yapılmak üzere. Kendi yapacağımız atomik saatimizi yani GPS'imizi önümüzdeki sene uzaya göndereceğiz." ifadelerini kullandı. TUA Başkanı, dünyanın en büyük havacılık ve uzay toplantısı olan Uluslararası Astronotik Kongresi'nin 77'ncisinin 2026'da Antalya'da yapılacağını ve etkinliğe 10 bin kişiden fazla katılım beklendiğini de belirtti.

Programın amacı ve katılımcılar

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, programın Türk dünyasının gençlerini uzay keşfi ve bilime yönlendirme kararlılığını yansıttığını ifade etti. Ömüraliyev, programın gençler arasında kalıcı dostluklar kurduğunu ve ülkeler arası işbirliğini güçlendirdiğini söyledi.

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, programın gençlerin bilimsel bilgisini artırma açısından önemli olduğunu, katılımcıların bu deneyimi yıllar boyunca hatırlayacaklarını vurguladı. Uzay Kampı Türkiye Grup Müdürü Rıza Tolga Yıldırım ise programın yalnızca bilimsel gelişimi değil, kültürel paylaşımı da sağladığını belirtti.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen programa, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci ülkelerden gelen 40 öğrenci ve 8 öğretmen katıldı. Öğrenciler, 24-30 Ağustos tarihlerinde Uzay Kampı Türkiye'de astronot eğitimi simülasyonları, sanal uzay görevleri, astronomi dersleri ve takım çalışması odaklı etkinliklerle kapsamlı bir deneyim yaşayacaklar.

Gençlerin heyecanı

Programa katılan 16 yaşındaki Özbekistanlı Mirzaakhmad Mirzajakhonov, astronomiye ilgi duyduğunu ve bu alanda çalışmalar yapmak istediği için programa başvurduğunu söyledi. Azerbaycan'dan katılan 15 yaşındaki Malak Babayeva ise çocukluktan beri en büyük hayalinin uzaya gitmek olduğunu belirterek, "Burada olmak benim için çok gurur verici ve çok heyecanlıyım. Öğrendiğim bilgileri ülkemde kullanacağım." dedi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Uzay Kampı Türkiye iş birliğinde hayata geçirilen “TUA Uzay Kaşifleri Türkiye Uzay Kampı Programı” İzmir'de düzenlenen açılış töreniyle başladı. TUA Başkanı Yusuf Kıraç burada konuşma yaptı.