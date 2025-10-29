Tuba Vural Çokal AND Parlamentosu'nda Türkiye'nin Diplomasisini Anlattı

Tuba Vural Çokal, AND Parlamentosu Genel Kurulu'nda Türkiye'nin diplomasi mesajını iletti

Kolombiya'daki toplantıda işbirliği alanları ve Antalya daveti öne çıktı

Tuba Vural Çokal, AK Parti Antalya Milletvekili ve AND Parlamentosu Türk Grubu Başkanı sıfatıyla Kolombiya'nın İbague kentinde düzenlenen Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Bolivya, Ekvador, Kolombiya, Peru ve Şili temsilcileri hazır bulundu.

Çokal, toplantıda Türkiye'nin dünya diplomasisindeki rolünü parlamenterlerle paylaştı ve şu ifadeleri aktardı: "Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesini, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür' vizyonuyla birleştirerek, uluslararası ilişkilerde denge, diyalog ve adalet eksenli bir diplomasi anlayışını kararlılıkla sürdürmekte olduğunu ifade ettik. Ayrıca bu kararlılık, insan onurunun korunmasını esas almakta, temel hak ve özgürlükleri amasız ve fakatsız savunmakta, küresel düzeydeki ihlaller karşısında ise net ve tavizsiz bir duruş ortaya koymaktadır. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolü ve Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerinin, bu anlayışın sahadaki yansımaları olduğunu dile getirdik."

Çokal, ayrıca Antalya'nın hem turizm kenti hem de Antalya Diplomasi Forumu (ADF)'na ev sahipliği yapan bir merkez olarak bölgesel ve küresel ilişkilerde özel bir rol üstlendiğini vurguladı. Milletvekili sıfatıyla Antalya'nın temsilcisi olduğunu belirterek bu avantajın diplomasiye katkı sağladığını ifade etti.

Parlamenter diplomasinin bölgeler arasındaki işbirliğini güçlendireceğini söyleyen Çokal, gençlik ve eğitim değişim programları, ticaret, yeşil ekonomi, dijital dönüşüm, kültür ve turizm gibi alanlarda stratejik ortaklıkların önemine dikkat çekti. Bu başlıkların, ülkeler arasında kalıcı bağların tesis edilmesi için öncelikli olduğunu belirtti.

Çokal, Türkiye'nin parlamenter diplomasinin etkinliğini artırma kararlılığını sürdürdüğünü bildirerek, katılımcılara bir davette bulundu: "Parlamento üyelerini 17-19 Nisan 2026'da yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'na davet ettik. Bu foruma, Latin Amerika'dan daha güçlü bir katılımın önemli olduğunu vurguladık."

AK Parti Antalya Milletvekili ve AND Parlamentosu Türk Grubu Başkanı Tuba Vural Çokal (sağda), Kolombiya'da gerçekleştirilen AND Parlamentosu Genel Kurul Toplantısı'nda Türkiye'nin dünya diplomasisindeki rolünü ve ülkeler arasında yapılabilecek işbirliklerini anlattı.