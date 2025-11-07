TÜBİTAK Destekli Yeni Yaklaşım: Moleküler İyot ile Periodontitis Tedavisi

TÜBİTAK desteğiyle moleküler iyot odaklı periodontitis araştırması

Deneysel Periodontitis Oluşturulan Sıçanlarda Subgingival İrrigasyon ile Moleküler İyot (I) Uygulamasının Alveoler Kemik Kaybı, İnflamasyon ve Oksidatif Stres Üzerine Etkilerinin TLR4/NF-B Yolağı Aracılığıyla Değerlendirilmesi başlıklı proje, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Özkal Eminoğlu yürütücülüğünde, TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje, periodontitisin tedavisinde yenilikçi bir perspektif sunmayı amaçlayarak moleküler iyot (I) uygulamasının antioksidan ve antiinflamatuar etkilerini biyokimyasal ve histopatolojik yöntemlerle inceleyecek. Deneysel düzeyde yürütülecek bu çalışma, ağız ve diş sağlığı biliminde hem yerel hem de uluslararası düzeyde katkı sağlamayı hedefliyor.

Üniversitenin bilimsel vizyonuna katkı

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, projeye yönelik bilimsel değerlendirme sonucunda Doç. Dr. Didem Özkal Eminoğlu'nu ziyaret ederek tebriklerini iletti. Prof. Dr. Çavuşoğlu, üniversitenin genç akademisyenleri destekleyen ve bilimsel üretkenliği teşvik eden bir araştırma ekosistemine sahip olduğunu vurguladı ve şu ifadeyi paylaştı:

«Üniversitemiz, araştırmacı kimliğiyle öne çıkan akademisyenlerinin yürüttüğü projelerle hem ülkemiz hem de bilim dünyası için önemli katkılar sunmaktadır. Bu tür çalışmalar, bilimsel gelişimin yanı sıra toplumsal faydayı da önceleyen üniversite vizyonumuzun güçlü birer göstergesidir.»

Yürütücünün değerlendirmesi ve teşekkür

Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Didem Özkal Eminoğlu, Atatürk Üniversitesi'nin köklü akademik geleneği içinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

«Bilimsel üretkenliği ve köklü akademik geleneğiyle ülkemizin öncü kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi bünyesinde çalışmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan bir üniversitede, onun kadınlara açtığı eğitim ve bilim yolunda ilerlemek benim için hem bir onur hem de bir sorumluluk kaynağıdır. Bu proje, yalnızca akademik bir adım değil; Türk kadınının bilime, yeniliğe ve üretime katkısının somut bir göstergesidir.»

Doç. Dr. Didem Özkal Eminoğlu, projenin hayata geçirilme sürecinde destek veren Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinden Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Orbak, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Taner Arabacı ile proje danışmanları Prof. Dr. Elif Çadırcı ve Prof. Dr. Serkan Yıldırım'a teşekkür etti.

