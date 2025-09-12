TÜBİTAK İHA Yarışları Kocaeli'de Sona Erdi: 131 Takım Yarıştı

TÜBİTAK İHA Yarışları Kocaeli'de Sona Erdi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması, 8-12 Eylül tarihlerinde Kocaeli Cengiz Topel Havalimanında tamamlandı. Yarışlarda 131 takım mücadele etti.

Yarışma Detayları

Yarışma, lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini İHA teknolojilerine yönlendirmek amacıyla organize edildi. Katılımcılar, sabit kanat, döner kanat ve serbest görev kategorilerinde projelerini sergiledi; görevler arasında yangın söndürme, tarım ilaçlama ve afet yönetimi gibi uygulamalar yer aldı.

Yetkililerden Değerlendirmeler

Ödül töreninde konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yarışmada dereceye giren ve katılan öğrencileri tebrik ederek, Türkiye'nin böyle "pırıl pırıl" gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirtti.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ise İHA teknolojilerinin ülkenin geleceği için önemine vurgu yaparak, TÜBİTAK olarak 2016 yılından bu yana bu yarışmaları düzenlediklerini aktardı. Aydın, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Geçmiş yıllardan tecrübelerin bu yılki takımlara nasıl aktarıldığını görüyoruz. Farklı disiplinlerden, üniversitelerden gelen arkadaşların mühendisliğin, temel bilimlerin, sosyal bilimlerin farklı branşlarından bir araya gelerek nasıl takım ruhu oluşturduklarını, birlikte çalışarak nasıl başardıklarını burada şahitlik ediyoruz. Üniversitelerde kazandığınız bilgi, beceri, yetkinliklerin yanı sıra burada elde ettiğimiz takım çalışması becerileri, problem çözme becerileri gibi bu çağın size kazandırdığı becerilerle 'Türkiye Yüzyılı'na inanıyor emin adımlarla ilerliyoruz."

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da yarışmayla ilgili şunları söyledi: "Burada da hem savunma sanayisinden hem de sivil alanlara kadar, tarımdan, sağlıktan, afet yönetimine kadar birçok alanda insansız hava araçları aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Bizler de 2008 yılından beri TÜBİTAK'la birlikte İHA yarışmalarını TEKNOFEST kapsamında icra ediyoruz. Her yıl binlerce gencimiz bu yarışmaya başvuru yapıyor. Bu yıl da 3 bin 600'den fazla takımımızın başvurusu gerçekleşti ve burada da 131 takımımız üniversite, lise seviyesinde ter döktü."

Hıdır, katılımcıların sabit ve döner kanat ile serbest kategoride projelerini geliştirdiklerini, kimi takımların yangın söndürme kimi takımların tarım ilaçlama, kimilerinin de afet anlarında kullanılabilecek İHA görevlerine odaklandığını belirtti. Ayrıca yarışmalara uluslararası takımların da katıldığını vurguladı.

Ödüller ve Törene Katılanlar

Konuşmaların ardından "Sabit Kanat", "Döner Kanat" ve "Serbest Görev" kategorilerinde dereceye girenlere ile "Performans Ödülü" ve "TUSAŞ Özel Ödülü" sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Programa, Deniz Hava Komutanı Tümamiral Mehmet Savaş Eser, Vali Yardımcısı Olgun Öner, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Marmara TEKNOKENT Genel Müdürü Mehmet Ali Okur ile TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam katıldı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışması, Kocaeli'de sona erdi. Konuşmaların ardından "Sabit Kanat", "Döner Kanat" ve "Serbest Görev" kategorilerinde dereceye girenler ile "Performans Ödülü" ve "TUSAŞ Özel Ödülü"ne hak kazananlara ödülleri verildi.