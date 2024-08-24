TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi İzmir Körfezi'nde İnceleme Yapacak

TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi, İzmir Körfezi'nde son dönemlerde artan balık ölümleri nedeniyle çeşitli noktalarından numune toplamak üzere harekete geçecek. Bu kapsamda kullanılan inovatif tekniklerle yapılacak çalışmalar, kötü koku ve kirlilik kaynağının tespiti için önemli veriler sağlayacak.

Çevre Müdürlüğü'nün Destek Çalışmaları

İzmir Körfezi'nde yaşanan bu olumsuz durum üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara destek vermek amacıyla, Bakanlık merkez teşkilatına bağlı uzman ekipler ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı bölgeye sevk edilmiştir. Yarın yapılacak incelemeyle derelere dökülen atık su kaynakları üzerinde araştırmalar yapılacak.

Denizlerde Bütünleşik İzleme Programı (DEN-İZ)

TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi, aynı zamanda Denizlerde Bütünleşik İzleme Programı (DEN-İZ) kapsamında kapsamlı araştırmalar gerçekleştirecektir. Körfezdeki belirlenen noktalarından çeşitli derinliklerde deniz suyu numuneleri alacak bilim ekibi, sudaki fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik kaliteyi ölçümleyerek önemli bulgular elde etmeyi hedeflemektedir.