TÜBİTAK'tan son dakika duyurusu geldi! Başvuru için start verildi

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, Türkiye'nin bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında bağımsız ve lider ülke konumunu güçlendirmenin yanı sıra dünyadaki rekabet gücünü artırmayı amaçlayan çalışmaların devam ettiği belirtilerek "Araştırma alanında üst düzey bilim ve/veya teknoloji diplomasıyla öne çıkan, yurt dışında çalışma tecrübesine sahip nitelikli araştırmacıların, özellikle Türk bilim insanlarının yurt dışından Türkiye'ye gelmesini teşvik etmek amacı ile birlikte başlattığımız 2232-B 2024 Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı'nı da hayata geçirdik. Yılın kayıt çağrıları 24 Ocak 2024'te açılacak ve çağrı 30 Nisan 2024'e kadar açık kalacaktır." şeklinde ifadeler kullanıldı.





BAKAN KACIR'IN AÇIKLAMASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye'de bilimi ve teknolojiyi geliştirmenin zamanı geldi. En iyi bilim insanlarını ülkemize davet ederek beyin göçü sürecini hızlandırmak. TÜBİTAK'ın önde gelen uluslararası araştırma ve uluslararası genç araştırmacı programları 2024 yılında başlatılacak. Çağrıyı açtık. Türkiye'yi devrim niteliğinde bir bilimsel araştırma merkezi haline getirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.