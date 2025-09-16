TÜBİTAK TEKNOFEST 2025'te: 12 Çadır ve Yaklaşık 9 Bin m² ile En Geniş Stand

TÜBİTAK TEKNOFEST 2025'te 12 Çadırla Ziyaretçileri Bekliyor

ZEYNEP DUYAR - AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ajansın "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST İstanbul, yarın başlayacak ve 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. TÜBİTAK, festivalde yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda, 12 tematik çadır ile en geniş katılımını gerçekleştirecek.

En geniş katılım: Bilimden savunmaya, uzaydan yapay zekaya

TÜBİTAK, bilimi popülerleştiren etkinliklerden uzay ve savunma teknolojilerine, biyoteknolojiden çip tasarımına kadar geniş bir içerikle TEKNOFEST 2025'in öne çıkan adreslerinden biri olacak. Kurum, sergi alanları, interaktif atölyeler ve yarışmalarla her yaştan ziyaretçiye hitap edecek.

Sergilenecek proje ve maketler

Standta TÜBİTAK'ın merkez ve enstitüleri ile destek başkanlıkları yoğun şekilde temsil edilecek. Ziyaretçilerin ilgi göstereceği ürün ve maketler arasında SOM-M, GÖKSUR, SİPER, KUZGUN KY, KUZGUN TJ, KUZGUN SS, GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN, GÖKHAN, GÖKÇE, Türksat 6A ve İMECE uydu maketleri, Ay Araştırma Programı Uzay Aracı Maketi, Rubidyum Tabanlı Atomik Saat, Özgün Motor Maketi ile Eskişehir5000 Tren Maketi bulunuyor.

Atölyeler, oyunlar ve interaktif deneyimler

TÜBİTAK'ın etkinlik programında Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi, S-FORCE Muharebe Ortamı Simülasyonu, Eskişehir5000 Maket Atölyesi, Enerji Serüveni Atölyesi, Zaman Muhafızı VR Oyunu, Ay Oyunu, Uzay Yolcusu Oyunu ve Uydu Maketi Yapım Atölyeleri (Türksat 6A, İMECE ve Ay Görevi maketleri) gibi çok sayıda uygulama yer alacak.

Bilimsel atölyeler kapsamında DNA Modeli Atölyesi, Molekül Modelleme Atölyesi, Güneş Enerji Panelli Uzay İstasyonu, Rüzgar Enerjisi ile Enerji Üreten Ev, VR Kutup Simülasyonu, PARDUS Evreni ve Metaverse Macera Adası etkinlikleri de ziyaretçilerin deneyimine açılacak.

Ayrıca, AI Kariyer 5.0 uygulamasıyla yapay zeka destekli özgeçmiş hazırlama, mülakat simülasyonu ve kariyer yönlendirme imkanı sunulacak. TÜBİTAK destek programları başkanlıklarının faaliyetlerini tanıtan yapay zeka tabanlı sohbet uygulaması da festivalde ilk kez yer alacak.

Yarışmalar ve gençlere destek

TÜBİTAK, 6 yarışma çadırı ile gençleri ve girişimcileri destekleyecek. Etkinlikler arasında Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Blokzincir Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması, TEKNOFEST Şampiyonları Yarışması, Çip Tasarım Yarışması (YONGATEK yürütücülüğü) ve Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması (ASELSAN yürütücülüğü) yer alıyor.

TEKNOFEST Şampiyonları Çadırı

Festivalin dikkat çeken alanlarından olan "TEKNOFEST Şampiyonları Çadırı"nda, geçmiş yıllarda TÜBİTAK yürütücülüğünde dereceye giren takımlar başarı hikayelerini sergileyecek. Otonom araçlardan kuantum teknolojilerine, kutup araştırmalarından elektrikli araçlara kadar farklı alanlardaki şampiyonlar ziyaretçilerle buluşacak.

Bilim Merkezleri ve "Ufkun Ötesinde" Sergisi

Toplam 2 bin 100 metrekarelik alanda kurulacak TÜBİTAK Bilim Merkezleri ve "Ufkun Ötesinde" Sergisi Çadırı, astronomi, doğa bilimleri, matematik, tasarım ve teknoloji atölyeleriyle öne çıkacak. 30 farklı etkinlik, dinozor sergileri, optik illüzyonlar, robot gösterileri ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla her yaştan ziyaretçiye bilimi deneyimleme fırsatı sunulacak.

"Ufkun Ötesinde" Uzay Sergisi, Türkiye'nin uzay çalışmalarının tarihsel yolculuğunu aktaracak; astronot kıyafetleri, deney malzemeleri ve astronot imza törenleri ziyaretçilerin ilgisini çekecek.

TÜBİTAK Mağazası ve Popüler Bilim Yayınları

TÜBİTAK Mağazası, TEKNOFEST 2025'te 150 metrekarelik özel alanda ilk kez ziyaretçilerle buluşacak. İlk kez satışa sunulan TÜBİTAK markalı ürünler, bilim kitapları, popüler dergiler, bilim temalı kırtasiye ve aksesuarlar ile savunma sanayisi ürünlerinin maketleri mağazada yer alacak.

TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları festival süresince ziyaretçilerle buluşacak; tüm bilim kitaplarında %20 indirim uygulanacak ve popüler bilim dergileri etkinlik süresince ücretsiz dağıtılacak.

Not: Tüm kurum, proje ve etkinlik isimleri metinde olduğu şekilde korunmuştur.