Tufan Erhürman Gönyeli'de Oyunu Kullandı | KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gönyeli Dr. Suat Günsel İlkokulu'nda 83 numaralı sandıkta oyunu kullandı; seçim ve demokrasi vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 11:35
Tufan Erhürman Gönyeli'de Oyunu Kullandı | KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Tufan Erhürman Gönyeli'de Oyunu Kullandı

CTP Genel Başkanı sandıkta: Demokrasi vurgusu

CTP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tercih hakkını kullanmak üzere Gönyeli Dr. Suat Günsel İlkokulu'na geldi.

Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ile okula geldi; burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Okula gelişinde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da Erhürman ailesine eşlik etti.

83 numaralı sandıkta oyunu kullanan Erhürman, gazetecilere yaptığı açıklamada zorlu bir kampanya dönemi geçirdiklerini ve bugün sandık başında olduklarını belirtti, seçim sürecini izleyen basına emekleri için teşekkür etti.

"Bu seçim, çocuklarımızın seçimi. Bu bilinçle hareket ettik. Burada verilecek karar, geleceğimiz üzerinde etkili olacak. Kıbrıs Türk halkı demokrasiyi içine sindirmiş bir halk. Büyük bir olgunlukla seçim sürecinde yerini aldı. Bugün iradesini sandığa yansıtacak. Halkımızın iradesi herkes için hayırlı olsun."

Basın açıklamasının ardından Erhürman okuldan ayrıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminde aday olan ana muhalefet...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminde aday olan ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman oyunu kullandı. Erhürman, oyunu kullanmaya eşi Nilden Bektaş Erhürman ile geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminde aday olan ana muhalefet...

İLGİLİ HABERLER

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enstitü Sosyal, 'İlkokul Çocuklarının Söz Varlığı Projesi'ni Tanıttı
2
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
3
Çin, Çienfan Takım Uydu Ağı için Yeni Uydular Fırlattı
4
İstanbul'da Kaçak Ürün Operasyonu: 10 Bin Üzerinde Gözlük, Saat ve Çanta Ele Geçirildi
5
Fidan: En büyük risk İsrail'in Suriye üzerinden yayılmacılığı
6
Adıyaman'da Şarampole Devrilen Otomobil: 4 Kişi Ağır Yaralandı
7
Afyonkarahisar'da Kaza: Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı — 1 Çocuk Öldü, 2 Yaralı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)