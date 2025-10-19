Tufan Erhürman Gönyeli'de Oyunu Kullandı | KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Tufan Erhürman Gönyeli'de Oyunu Kullandı

CTP Genel Başkanı sandıkta: Demokrasi vurgusu

CTP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tercih hakkını kullanmak üzere Gönyeli Dr. Suat Günsel İlkokulu'na geldi.

Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ile okula geldi; burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Okula gelişinde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da Erhürman ailesine eşlik etti.

83 numaralı sandıkta oyunu kullanan Erhürman, gazetecilere yaptığı açıklamada zorlu bir kampanya dönemi geçirdiklerini ve bugün sandık başında olduklarını belirtti, seçim sürecini izleyen basına emekleri için teşekkür etti.

"Bu seçim, çocuklarımızın seçimi. Bu bilinçle hareket ettik. Burada verilecek karar, geleceğimiz üzerinde etkili olacak. Kıbrıs Türk halkı demokrasiyi içine sindirmiş bir halk. Büyük bir olgunlukla seçim sürecinde yerini aldı. Bugün iradesini sandığa yansıtacak. Halkımızın iradesi herkes için hayırlı olsun."

Basın açıklamasının ardından Erhürman okuldan ayrıldı.

