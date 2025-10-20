Tufan Erhürman mazbatasını aldı: KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı

Yüksek Mahkeme bahçesinde tören

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 6. Cumhurbaşkanı seçilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman mazbatasını aldı.

Tören, KKTC Yüksek Mahkeme Binası bahçesinde gerçekleştirildi. Mazbatasını, Yüksek Mahkeme Başkanı ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı olan Bertan Özerdağ verdi.

Özerdağ, yaptığı açıklamada seçim sonuçlarının hızlı ve eksiksiz bir şekilde verildiğine dikkat çekerek Erhürman'a yeni görevinde başarılar diledi.

Mazbatasını alan Erhürman, YSK'nin 'göğüs kabartan bir emek ve performansla, hiç kimsenin kuşku duymayacağı şekilde cumhurbaşkanlığı seçim sürecini tamamladığını' belirterek süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Erhürman, görevi süresince Anayasa'ya saygıdan ve hukukun üstünlüğünü korumaktan bir an bile vazgeçmeyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı makamının önlerindeki dönemde yasaların Anayasa'ya uygunluğu konusunda aktif bir rol üstleneceğini söyledi.

Erhürman ayrıca görevi boyunca Yüksek Mahkeme ile yakın işbirliği içinde olacaklarını belirterek 'Demokrasimizle gurur duyuyoruz. İnsanımızın demokrasi bilincini içselleştirmiş olmasıyla gurur duyuyoruz.' dedi.

