Tuğba Işık Ercan: Kadınlar Toplumun Her Alanında Özgürce Var Oluyor

Tuğba Işık Ercan, Bilecik'te Kadınların Gücünü Vurguladı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Gölpazarı İlçe Belediye Başkanlığı Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kadın Buluşması Programı"nda konuştu. Ercan, kadınların toplumdaki yerine dair şu ifadeyi kullandı: "Artık, kadınlarımız inancıyla, kimliğiyle, değerleriyle, toplumun her alanında özgürce var olabiliyor. Bizler bugün sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazen bir bakan olarak, bazen bir genel müdür olarak, bazen bir öğretmen, bazen bir doktor olarak en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorsak, işte bu AK Parti hükümetleriyle ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde olmuştur."

Türk Medeniyetinde Kadının Yeri ve AK Parti Dönemi

Ercan, Türk medeniyetinde kadının hiçbir zaman kenarda kalmadığını, her zaman hayatın merkezinde yer aldığını belirtti. Bu güçlü mirasın bugün AK Parti ile devam ettiğini söyleyen Ercan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti hükümetlerimizle birlikte yalnızca toplumun destekleyici unsuru değil, bizzat yön vereni ve öncüsü haline gelmiştir. Siyasi, ekonomik ve kültürel hayatta kadınların varlığı bugün geçmişle kıyaslanamayacak ölçüde artmış ve güçlenmiştir." dedi.

Ercan ayrıca, "Fakat hiçbir dönem bugün kadar kadının siyasette önü açılmamıştı. Bakın AK Parti'mizde artık, bırakın Kadın Kollarımızı, bizim artık, ana kademe ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız, kadınlardan oluşuyor hamdolsun. AK Parti Türkiye siyasi tarihinde ilk defa kadın kurucuları da olan bir parti kıymetli arkadaşlar. AK Parti dönemine kadar hiçbir şekilde kadının esamesi okunmuyordu." ifadelerini kullandı.

Yangınzedeler, Şehit Aileleri ve Güvenlik Mesajı

Ercan, yangın bölgelerini gezdiklerini, vatandaşların konteyner ihtiyaçlarının hızla karşılandığını belirterek devletin zararları telafi etmeye çalıştığını anlattı. Terör ve güvenlik konusuna dair şunları söyledi: "Bakın biz terör örgütüyle herhangi bir pazarlık yapmadık. Biz terör örgütünü dize getirdik kıymetli arkadaşlar. Terör örgütünü dize getirerek bütün bu adımlar atıldı ve bakın biraz önce şehit ailesinde bize dediler ki 'Eğer ortam böyle devam edecekse Terörsüz Türkiye devam etsin' dediler. Biz de dedik ki 'Evet, aynen bu şekilde Allah'ın izniyle devam edecek.' Zamanında da zaten bütün bu adımlar bunun için atıldı. Ola ki bunlar bu şansı kullanamazlar, verdiğimiz bu şansı anlamazlarsa farklı bir davranışları olduğu takdirde de hiç merak etmeyin, ordumuz, güvenlik kuvvetlerimiz, savunma sanayimiz her şekilde, her türlü savunmaya da hazır arkadaşlar. Bu konuda da endişeniz olmasın."

Program kapsamında Ercan, 10 Temmuz 2016 tarihinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit düşen er Osman Er'in Osmaneli ilçesindeki ailesini ziyaret etti. Ayrıca, Kaşıkçı Mahallesi ile Gölpazarı'na bağlı Köprücek köyündeki yangınlarda evleri zarar gören aileleri konteynerlerde ziyaret eden Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara yazdığı mektubu da bizzat iletti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerine bağlı köylerdeki yangınlarda evleri zarar gören aileleri konteynerlerde ziyaret etti.