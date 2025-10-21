Tuğba Işık Ercan Sivas'ta: 'Gazzeli kardeşlerin yaralarını saracağız'

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Sivas'ta Gazze'ye destek mesajı vererek barışın ve terörsüz Türkiye'nin kadınlarla mümkün olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 19:15
Tuğba Işık Ercan Sivas'ta: 'Gazzeli kardeşlerin yaralarını saracağız'

Tuğba Işık Ercan Sivas'ta konuştu

Gazze'ye destek ve "terörsüz Türkiye" vurgusu

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı ve önemli mesajlar verdi.

"Bizler Gazzeli kardeşlerimizin Allah'ın izniyle yaralarının sarılmasına vesile olacağız"

Ercan, Gazze'deki Müslümanların en büyük umudunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "Gazzeli kardeşlerimizin gözleri Türkiye'nin, AK teşkilatlarımızın üzerinde. Hiçbir çılgın bizlere zincir vuramayacak ve bizler bütün dünya mazlumlarının olduğu gibi Gazzeli kardeşlerimizin de umudu olacağız. Bizler Gazzeli kardeşlerimizin Allah'ın izniyle yaralarının sarılmasına vesile olacağız." dedi.

Terörsüz Türkiye hedefinin kadınlarla mümkün olduğunun altını çizen Ercan, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Barış kadınla mümkün. Bugün ülkemizde barış yaşanıyorsa, terörsüz Türkiye'den rahat bir şekilde bahsedebiliyorsak, bu kadınla mümkündür. İstanbul'dan, Ankara'dan gelirken Doğu ve Güneydoğu'da kara yollarını kullanamıyorduk. Bugün Gabar'daki petrolümüzde çalışan kadın mühendislerimizle program yaptık. Kadınlarımızla birlikte Gabar'daki petrolden daha iyi nasıl enerji elde ederiz bunları konuşuyoruz. Bugün artık terörden değil müreffeh bir Türkiye'den gelişmiş bir Türkiye'den bahsediyorsak bunların hepsi kadınlar sayesinde oldu."

Programa, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve partililer katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Partililer, programa ilgi gösterdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür...

İLGİLİ HABERLER

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara 2026: Türk Dünyası Turizm Başkenti Etkinlik Takvimi ve Logo Açıklandı
2
Ankara'da 'Malezya Günü' Resepsiyonu: İlişkiler ve Ticaret Öne Çıktı
3
Özgür Özel Afyonkarahisar'da: Kimsesizlerin kimsesi olmaya geliyoruz
4
Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları
5
İzmir'de 'Kooperatif' Yolsuzluk Davası Başladı: Tunç Soyer ve 65 Sanık Hakim Karşısında
6
Bakan Ersoy Ayasofya'da Restorasyon ve Güçlendirme Çalışmalarını Yerinde İnceledi
7
Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor