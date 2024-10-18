Tuğgeneral Cahit İrican, NATO KFOR'un Yeni Komutan Yardımcısı

Tügeneral Cahit İrican KFOR'un Komutan Yardımcısı Oldu

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutan Yardımcılığı, düzenlenen bir törenle Tuğgeneral Cahit İrican'a devredildi. tören, Kosova'nın başkenti Priştine'deki ana karargahda gerçekleştirildi.

Devir Teslim Töreni

KFOR'dan gelen açıklamaya göre, İtalyan Tuğgeneral Federico Bernacca, Tuğgeneral İrican'a Komutan Yardımcılığı görevini devretti. Törende bulunan KFOR Komutanı Tümgeneral Enrico Barduani, yeni görevinde Tuğgeneral İrican'a başarılar diledi.

KFOR Hakkında

KFOR, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararına dayanarak 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlamış ve halen NATO üyesi ile üye olmayan 29 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 uluslararası askeri personel bulunmaktadır. Türk askeri, 1999'dan bu yana KFOR bünyesinde görev alıyor ve Türkiye, KFOR'un komutası altında ilk kez 10 Ekim 2023-11 Ekim 2024 tarihlerinde liderlik yapmaktadır.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) Komutan Yardımcılığını, başkent Priştine'de düzenlenen törenle Tuğgeneral Cahit İrican (sağda) devraldı.