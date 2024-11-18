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TÜGVA, 50 Binden Fazla Fidanı Şile'de Toprakla Buluşturdu

TÜGVA, Şile'de düzenlediği etkinlikte 50 binden fazla fidan dikti, İstanbul'un geleceği için yeşil bir miras bırakmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:45
TÜGVA, 50 Binden Fazla Fidanı Şile'de Toprakla Buluşturdu

TÜGVA, 50 Binden Fazla Fidanı Toprakla Buluşturdu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Şile'de gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde 50 binden fazla fidanı toprakla buluşturdu. İstanbul'un geleceğine nefes olmayı amaçlayan bu organizasyon, gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakma hedefiyle hayata geçirildi.

Etkinlikte Kalabalık Katılım

Şile Vakıflar Genel Müdürlüğü Hatıra Ormanı’nda düzenlenen etkinliğe, 1000 ortaokul öğrencisi ile birlikte Sevgi Evleri'nde yaşayan çocuklar ve Darülaceze'deki yaşlılar katıldı. Katılımcılar, fidanları toprakla buluşturarak onlara can suyu verdi.

Hedef Aşıldı

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen, belirledikleri 50 bin fidan dikim hedefinin aşıldığını duyurdu. Etkinliğin odak noktasında, vakıf bünyesindeki 1000'in üzerinde ortaokul öğrencisi yer aldı. Öğrenciler, kendi isimlerine özel kartlarla fidanlarını dikerek onlara can suyu döktü.

Çiçen, bu yıl düzenledikleri etkinlikte yüksek bir katılımın gerçekleştiği bilgisini paylaşarak, gelecek yıllarda da benzer projelere devam edeceklerini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde Şile'de düzenlenen etkinlikte 50 binden fazla dikti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde...

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde Şile'de düzenlenen etkinlikte 50 binden fazla dikti.

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