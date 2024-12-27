TÜGVA Başkanı Beşinci'den Filistin için 1 Ocak eylemine çağrı

İbrahim Beşinci'den Filistin İçin 1 Ocak Çağrısı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylem için çağrı yaptı. Beşinci, "Yeni yıla çocuklar öldürülürken, kadınlar öldürülürken girilemez," dedi.

Şehitler İçin Dualar Edilecek

Beşinci, eylem öncesinde camilerde şehitler için dua edileceğini vurgulayarak, ardından kortejler eşliğinde Galata Köprüsü'nde buluşulacağını ifade etti. "Sabahında şehitlerimize rahmet okuyarak bir araya geliyoruz," diyen Beşinci, etkinliğin geniş katılımla yapılmasını istedi.

Filistin Konusunun Önemi

Beşinci, son dönemde artan İsrail lehine paylaşımlar nedeniyle Filistin konusunun kamuoyunda yeterince yer bulmadığını, bu sebeple geçen yılki eylemin tekrar edilmesi gerektiğini belirtti. Gazze'deki bombardımanların devam ettiğini vurgulayan Beşinci, "21. yüzyılda sivillerin bombalanmaya devam ettiği bir soykırım yaşanıyor," diye konuştu.

Galata Köprüsü'nde Tarihi Bir Buluşma

Geçen yılki eyleme yoğun katılım olduğunu hatırlatan Beşinci, Galata Köprüsü'nün tarihsel önemi ve bu mekanda başkaldırının merkezi olarak görülmesi gerektiğini belirtti. "Dünyaya güçlü bir mesaj vermek istiyoruz," diyen Beşinci, toplumun bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.

Herkesi Eyleme Davet Ediyor

Beşinci, tüm vatandaşları 1 Ocak sabahı saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde olmaya çağırarak, "Hep beraber Filistin halkının sesi olalım. Bu soykırıma güçlü bir tepki gösterelim," ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Vicdanı hür, fikri hür, kalbi hür tüm vatandaşlarımız bunu çok iyi bilsinler," diyerek Filistin özgürlüğü için umudunu yineledi.

Beşinci, eylemi için gelen tüm desteklerin, Filistin'deki mazlumların sesi olacağını vurgulayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Türkiye'deki 308 sivil toplum kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformunun eylemine ilişkin AA muhabirine görüşlerini aktardı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Türkiye'deki 308 sivil toplum kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformunun eylemine ilişkin AA muhabirine görüşlerini aktardı.