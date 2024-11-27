TÜGVA Gençlik Liseler Arası Futbol Turnuvası Lansmanı Yapıldı

TÜGVA, Gençleri Spora Yönlendiriyor

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Gençlik Liseler Arası Futbol Turnuvası'nın lansmanı, İstanbul Bahçelievler İl Özel İdaresi Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Turnuvanın başlangıcı, Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak olan önemli bir spor etkinliğinin habercisi oldu.

Necmeddin Bilal Erdoğan'dan Vurgu

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, lansman sırasında yaptığı açıklamada, gençlerin sporla, sanatla ve kültürle çeşitli ilgi alanlarında gelişmelerini desteklediklerini vurguladı. Türkiye genelinde organize edilen bu turnuvanın gençlerin milli ve manevi değerlerini koruyarak, vatanperver bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Mesut Özil ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı'nın Mesajı

Ünlü futbolcu Mesut Özil, gençlerin doğru yönlü gelişimi için sporun önemine değinerek, bu tür organizasyonların Türkiye'de yer almasının gurur verici olduğunu belirtti. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ise, gençlerin spora yönelmesi için düzenlenen bu etkinliklerin hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.

Filistin Temalı Anlamlı Mesaj

Turnuvanın önemli bir detayını oluşturan Filistin temalı pankart açılışı, gençler arasında sosyal bilinci artırmayı hedefliyor. Eminoğlu, bu gibi organizasyonlarla gençlerde toplumsal duyarlılık oluşturulmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Ödüller Gençlerin Gelişimi İçin

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, turnuvanın sadece bir spor etkinliği olmadığını, gençleri zihinsel ve fiziksel olarak geliştirmek için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. 81 ilde gerçekleştirilecek bölgesel finaller ve büyük İstanbul finali ile ödüller sahiplerini bulacak.

Heyecan Dolu Açılış Maçı

Lansmanın ardından yapılan açılış maçında, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan ve Bakan Yardımcısı Eminoğlu, farklı takımların kaptanlığını üstlendi. Maç, mavi takımın 9-8'lik galibiyeti ile sonuçlandı. Öğrencilerin futbolcularla fotoğraf çektirip imza alması, etkinliğin neşeli anlarından biri oldu.

Program, çocuklara top hediye edilmesi ile son buldu ve gençlerin spor dolu bir yaz sezonu geçirmeleri için kapılar açıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.