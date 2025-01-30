TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu özel etkinlik, yıl boyunca çekilen en etkileyici fotoğrafların belirlenmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Katılımıyla dikkat çeken Beşinci, medyanın önemine vurgu yaparak, bu tür organizasyonların sanat ve haberciliğin birleşimi olduğunu ifade etti. Beşinci, en güzel karelerin seçileceği oylama sürecinin ardından, elde edilecek sonuçların da toplumsal duyarlılığı artıracağını belirtti.

Oylamanın önemi ve etkisi üzerine konuşan Beşinci, gençlerin bu tür sanatsal faaliyetlerde bulunmasının, onların gelişimi ve toplumsal bilinçlenmesi açısından büyük fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.