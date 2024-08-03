Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TÜGVA Sinop'ta Yaz Okulu Kapanış Töreni Düzenledi

TÜGVA'nın Sinop'taki yaz okulu programı başarıyla tamamlandı, gençler çeşitli etkinliklerle eğitim aldı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 14:17
TÜGVA Sinop'ta Yaz Okulu Kapanış Töreni Düzenledi

TÜGVA Yaz Okulu Kapanışı Sinop'ta Gerçekleşti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinop'ta düzenlenen 2024 Yaz Okulu programının kapanış töreni gerçekleştirildi. Tören, Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitim Merkezi'nde yapıldı ve TÜGVA Sinop İl Temsilcisi Yusuf Çakır konuşma yaptı.

Yaz Okulu Programının İçeriği

Çakır, yaptığı konuşmada, yaz okulu programının başarıyla tamamlandığını belirterek, "6 hafta boyunca 300 çocuğumuza eğitim verdik. Amacımız, milli ve manevi değerlerimize bağlı bir gençlik yetiştirmek," dedi.

TÜGVA'nın Vizyonu ve Hedefleri

TÜGVA'nın 2013 yılından bu yana yaptığı çalışmalara değinen Çakır, "81 ilde, 500 ilçedeki teşkilatlarımız ile birlikte 300.000 gence ulaşarak sadece bir cemaate değil, büyük bir topluma adam yetiştirme gururunu yaşıyoruz," ifadelerini kullandı.

Çeşitli Etkinlikler ve Gelecek Projeler

Yaz okulu süresince öğrenciler, spor, kültürel geziler ve el sanatları gibi çok çeşitli etkinlikler ile dolu günler geçirdi. Çakır, yeni eğitim döneminde gençlere yönelik yeni projeler ve faaliyetler sunma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Katılımcılar

Kapanış programına Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ile birlikte öğrenciler de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Konut kredisi alacaklar dikkat! O tarihi bekleyin faizler yüzde 1'den düşecek

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

SGK arsa ve konut piyasasına el attı! Başvurulara koşun: 692.000 TL'den başlıyor

Konut kredisi alacaklar dikkat! O tarihi bekleyin faizler yüzde 1'den düşecek

Honda Civic'te Ağustos ayı indirimi patlaması! Sürüş keyfinin alasını yaşayacaksınız

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR kolları sıvadı! Her ay düzenli destek 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek