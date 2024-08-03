TÜGVA Sinop'ta Yaz Okulu Kapanış Töreni Düzenledi

TÜGVA Yaz Okulu Kapanışı Sinop'ta Gerçekleşti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinop'ta düzenlenen 2024 Yaz Okulu programının kapanış töreni gerçekleştirildi. Tören, Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitim Merkezi'nde yapıldı ve TÜGVA Sinop İl Temsilcisi Yusuf Çakır konuşma yaptı.

Yaz Okulu Programının İçeriği

Çakır, yaptığı konuşmada, yaz okulu programının başarıyla tamamlandığını belirterek, "6 hafta boyunca 300 çocuğumuza eğitim verdik. Amacımız, milli ve manevi değerlerimize bağlı bir gençlik yetiştirmek," dedi.

TÜGVA'nın Vizyonu ve Hedefleri

TÜGVA'nın 2013 yılından bu yana yaptığı çalışmalara değinen Çakır, "81 ilde, 500 ilçedeki teşkilatlarımız ile birlikte 300.000 gence ulaşarak sadece bir cemaate değil, büyük bir topluma adam yetiştirme gururunu yaşıyoruz," ifadelerini kullandı.

Çeşitli Etkinlikler ve Gelecek Projeler

Yaz okulu süresince öğrenciler, spor, kültürel geziler ve el sanatları gibi çok çeşitli etkinlikler ile dolu günler geçirdi. Çakır, yeni eğitim döneminde gençlere yönelik yeni projeler ve faaliyetler sunma çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Katılımcılar

Kapanış programına Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ile birlikte öğrenciler de katıldı.