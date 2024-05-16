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TÜİK 2023 kaza istatistiklerini açıkladı: 6 bin 500’den fazla kişi hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilere göre 2023’te toplamda 1 milyon 314 bin 136 adet trafik kazası yaşandı ve bu kazalarda 6 bin 548 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 12:29
TÜİK 2023 kaza istatistiklerini açıkladı: 6 bin 500’den fazla kişi hayatını kaybetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında kara yolunda meydana gelmiş olan trafik kazalarına dair istatistiki verileri paylaştı. Verilere göre 2023’te, toplam 1 milyon 314 bin 136 adet trafik kazası meydana geldi. Kazaların 235 binden fazlasında ölüm ya da yaralanma yaşanırken, yaklaşık 1 milyon 79 bin tanesinde ise maddi hasar oluştu.

2023te meydana gelen kazalarda, 6 bin 548 kişinin hayatını kaybettiği, 350 bin 855 kişinin ise yaralandığı bilgisi verildi. İstatistiki verilere göre 2023 yılında, yaşanan kazalar nedeniyle günlük ortalama 18 ölüm, 961 yaralanma meydana geldi.

Araştırma verilerine göre, 2023 yılında gerçekleşen kazalarda ölen kişi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 25.2 oranında arttı. Toplam kaza sayısında ise 2022’ye göre yüzde 6.6 oranında artış kaydedildi.

Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yüzde 45.5’inin ise sürücülerden oluştuğu belirtildi.

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