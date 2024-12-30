TÜİK, 2023 Turizm Uydu Hesabı Bültenini Yayımlıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen 'Turizm Uydu Hesabı, 2023' haber bülteninin yarın saat 10.00'da yayımlanacağını duyurdu. Bu açıklama, kurumun resmi internet sitesinde yer aldı.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, turizm uydu hesabının ulusal hesaplarla uyumlu olarak, turizmin ekonomik etkilerini arz ve talep yaklaşımı ile ölçmeyi amaçladığı vurgulandı. Bu yöntem, uluslararası düzeyde detaylı ve analitik bilgi sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca, TÜİK'in 2019-2022 referans yılları için "Turizm Uydu Hesabı İstatistikleri" derleme çalışmalarını tamamlayarak ilk kez 18 Ocak 2024'te yayımlayacağı belirtildi. Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'nde yer almayan 'Turizm Uydu Hesabı, 2023' bülteninin ise 31 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00'da yayımlanacağı ifade edildi.