TÜiK'in enflasyon açıklaması sonrası Bakan Şimşek'ten değerlendirme geldi

Ocak ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre, TÜFE aylık yüzde 6,70, yıllık yüzde 64,86 oranında artış gösterdi.

Ocak ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 6,7, yıllık enflasyon yüzde 64,9 olarak gerçekleşti. Bu etkilerin geçici olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şubat ayından itibaren enflasyonun düşeceğini ve yılın ikinci yarısında fiyat istikrarının sağlanacağını söyledi. Bakan Şimşek'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu. Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubat’tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir"