TÜİK nüfus istatistiklerini erişime açtı

TÜİK, 1 kilometrekarelik kare alanlarda (grid) nüfus istatistikleri üretti. Bu çalışma ile idari sınırlardaki değişikliklerden etkilenmeden karşılaştırılabilir nüfus istatistikleri elde edildi.

TÜİK nüfus istatistiklerini erişime açtı
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TÜİK, internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi" sayesinde grid detayında nüfus istatistikleri elde ettiğini duyurdu.

Bu sayede, idari sınırlardaki değişikliklerden (il/ilçe/belediye/köy kurma, kapatma, bölme, bağlılık veya sınır değiştirme) bağımsız olarak yıllara göre nüfus istatistikleri karşılaştırılabilir hale geldi.

1 kilometrekarelik kare alanlarda (grid) nüfus istatistikleri paylaşıma açıldı. Bu ayrıntıda toplam nüfusun yanı sıra, cinsiyet dağılımı, yaş grupları, okuryazarlık durumu ve ortalama eğitim yılı bilgileri de verildi.

TÜİK tarafından paylaşılan "Grid Düzeyindeki Nüfus İstatistikleri" Coğrafi İstatistik Portalı'nın resmi internet sitesi "cip.tuik.gov.tr" adresinden ulaşıma açıldı.

Öte yandan "Sosyoekonomik Seviye" bilgisinin de hazırlanıyor olduğu belirtiliyor. Bu verilerin de yakın bir tarihte paylaşılması öngörülüyor.

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