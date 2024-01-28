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TÜİK’te şok! O isim Erdoğan'ın imzasıyla görevden alındı

TÜİK’te şok! O isim Erdoğan'ın imzasıyla görevden alındı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürü Orhan Deha Dede görevden alındı. Aynı karar ile Ticaret Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK'a da yeni atamalar gerçekleşti.