TÜİK’te şok! O isim Erdoğan'ın imzasıyla görevden alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürü Orhan Deha Dede görevden alındı. Aynı karar ile Ticaret Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK'a da yeni atamalar gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürü Orhan Deha Dede görevden alındı. Aynı kararla birlikte, Ticaret Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK'a yeni atamalar yapıldı.
TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı'na İsmail Doğan atanırken, Ticaret Bakanlığı başmüfettişliklerine Mehmet Yapıcı, Mustafa Egemen Konaklıoğlu, İbrahim Temo Demir, Ramazan Özkan, Bekir Tokel, Bülent Yıldız ve Fatih Koçak ticaret müfettişi olarak atanmıştır.
Karayolları Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü'ne Ahmet Bülent Büyük atanmıştır.
Bu atama ve görevden alma kararlarıyla ilgili detaylar, Resmi Gazete'de yayımlandı.