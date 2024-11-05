TÜİK'ten Eğitim İstatistiklerinde Yenilik: Grid Detayı

TÜİK'in Yeni Eğitim İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eğitim istatistiklerini 1 kilometrekarelik alanlar üzerinde ayrıntılı olarak sunma çalışmalarını tamamladı.

Grid Detayında Eğitim Verileri

Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi sayesinde grid detayında eğitim verileri oluşturuldu.

Eğitim ve Okuryazarlık Oranları

Bu çalışma ile 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı eğitim yılı ve 6 yaş ve üzerindeki bireylerin okuryazarlık oranlarına dair bilgiler paylaşıldı.

Verilerin Erişimi

2022 ve 2023 yıllarına ait ortalama eğitim süresi ve okuryazarlık oranı verileri, TÜİK coğrafi istatistik portalında, "eğitim ve kültür" bölümünde kullanıcıların erişimine açıldı.