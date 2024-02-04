TÜİK trafikte kayıtlı araç verilerini paylaştı: İstanbul 3 milyon 597 bin 81 araçla rekoru elinde tutuyor

Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen yıl 28,7 milyona ulaştı. Bu da her iki kişiye bir araç düştüğü illerin Antalya, Muğla, Burdur, Çanakkale ve Aydın olduğu anlamına geliyor.

Türkiye'de geçen yıl trafiğe kayıtlı 28 milyon 740 bin 492 araç vardı. TÜİK verilerine göre, bu araçların yüzde 53'ü otomobil, yüzde 15,6'sı kamyonet, yüzde 17,7'sı motosiklet, yüzde 7,6'sı traktör, yüzde 3,3'ü kamyon, yüzde 1,7'sı minibüs, yüzde 0,7'sı otobüs ve yüzde 0,3'ü özel amaçlı taşıtlardı.

Türkiye'de en çok araç bulunan il 5 milyon 406 bin 820 taşıtla İstanbul oldu. İstanbul'u 2 milyon 576 bin 835 taşıtla Ankara, 1 milyon 798 bin 709 taşıtla İzmir, 1 milyon 449 bin 356 taşıtla Antalya takip etti. En az araç bulunan iller ise Hakkari, Tunceli ve Bayburt oldu. Bu illerde sırasıyla 9 bin 470, 11 bin 73 ve 17 bin 328 taşıt vardı.

AYDIN, TRAFİKTE KAYITLI ARAÇLAR SIRALAMASINDA 5'İNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen yıl 28,7 milyona ulaştı. Nüfusa oranla trafiğe kayıtlı araç sayısı 3 kişiye bir araç olarak hesaplanıyor. Fakat bazı illerde araç yoğunluğu çok fazla. Bu illerde her 2 kişiye bir araç düşüyor. Aydın, bu illerin en başında geliyor.

Antalya, Burdur, Muğla, Çanakkale ve Aydın'da nüfusa göre araç yoğunluğu çok fazla. Bu illerde her iki kişiye bir araç düşüyor. Nüfusu 1 milyon 148 bin 241 olan Aydın'da 572 bin 863 araç var. Aydın'da nüfusa oranla araç sayısı yüzde 49,9. Aydın, bu konuda Türkiye'de ilk 5 il içinde bulunuyor.

TÜİK VERİLERE GÖRE HER 3 KİŞİYE 1 ARAÇ DÜŞÜYOR

Türkiye'de nüfusa oranla trafiğe kayıtlı araç sayısı 3 kişiye bir araç olarak hesaplanıyor. Ancak Antalya, Burdur, Muğla, Çanakkale ve Aydın'da bu oran her iki kişiye bir araç şeklinde. Nüfusu 1 milyon 48 bin 185 olan Muğla'da trafiğe kayıtlı 653 bin 606 araç var (yüzde 62,4). Nüfusu 273 bin 799 olan Burdur'da 160 bin 355 araç var (yüzde 58,6). Nüfusu 2 milyon 688 bin 4 olan Antalya'da ise 1 milyon 449 bin 356 araç var (yüzde 53,9).

AYDIN'IN YANI SIRA ÇANAKKALE SIRALAMADA YERİNİ ALIYOR

Türkiye'de nüfusa göre araç yoğunluğu en fazla olan iller belli oldu. TÜİK verilerine göre, Çanakkale ve Aydın'da her iki kişiden birine araç düşüyor. Hakkari, Şırnak ve Ağrı ise en az araç bulunan iller olarak dikkat çekiyor.

Çanakkale'de nüfus 559 bin 383 iken trafiğe kayıtlı araç sayısı 280 bin 912 (yüzde 50,2). Aydın'da ise nüfus 1 milyon 148 bin 241 iken trafiğe kayıtlı araç sayısı 572 bin 863 (yüzde 49,9). Öte yandan, Hakkari'de 29 kişiye 1 araç düşüyor. Bu ilin ardından 17 kişiye 1 araç düşen Şırnak ve 16 kişiye 1 araç düşen Ağrı geliyor.

İstanbul'da 3 milyon 597 bin 81 otomobil ve 15 milyon 907 bin 951 nüfus var. İzmir'de ise nüfus 4 milyon 462 bin 56 iken otomobil sayısı 955 bin 517. İzmir'de her 5 kişiden 1'i otomobil sahibi.