TÜİK Türkiye nüfus verilerini açıkladı: Türkiye nüfusu 85,3 milyon oldu

TÜİK, 2023 yılı sonu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerini duyurdu. Buna göre, İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi düşerek 15 milyon 655 bin 924'e geriledi.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ü İstanbul'da yaşıyor. Ancak İstanbul'un nüfusu bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 oldu. İstanbul'dan sonra en kalabalık iller sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya. En az nüfuslu il ise 86 bin 47 kişiyle Bayburt. Bayburt'u Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis izliyor.

Türkiye'nin nüfus piramitleri, 2007 ve 2023 yılları arasında yaş ve cinsiyet yapısında değişim olduğunu göstermektedir. Doğurganlık ve ölümlülük oranlarının düşmesi sonucunda, yaşlı nüfusun payı artmış ve ortanca yaş yükselmiştir. Türkiye'de 2022 yılında 33,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34'e ulaşmıştır. Erkeklerde ortanca yaş 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye yükselmiştir.





NÜFUS SAYISI ARTTIKÇA ORTA YAŞ ORANLARI DA YÜKSELİYOR



Türkiye'de ortanca yaşın illere göre dağılımı şöyle oldu: Sinop 42,8 ile en yüksek ortanca yaşa sahip il olarak öne çıktı. Sinop'u 42,4 ile Giresun ve Kastamonu izledi. Şanlıurfa ise 21,2 ile en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'nın ardından 22,7 ile Şırnak ve 24 ile Ağrı geldi. Cinsiyete göre ortanca yaşa bakıldığında, erkeklerde Sinop 41,9 ile en yüksek, Şanlıurfa 20,7 ile en düşük değere sahipti. Kadınlarda da Sinop 43,8 ile en yüksek, Şanlıurfa 21,6 ile en düşük ortanca yaş değerini aldı.

Türkiye'de 2009 ve 2023 yılları arasında cinsiyete göre medeni durum değişimi şöyle oldu: Erkeklerde evlenmemiş olanların oranı kadınlardan daha fazlaydı. Kadınlarda ise dul veya boşanmış olanların oranı erkeklerden daha yüksekti. Evli olanların oranı ise 2009 ve 2023 yıllarında hem erkeklerde hem de kadınlarda yakın değerlerdeydi. 15-64 yaş arası çalışma çağındaki nüfusun oranı 2007'de yüzde 66,5 iken 2023'te yüzde 68,3'e çıktı. 0-14 yaş arası çocuk nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 21,4'e düştü. 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 10,2'ye yükseldi.



TÜRKİYE'DE KİLOMETRE BAŞINA 111 KİŞİ DÜŞÜYOR

Türkiye'de bir kilometrekareye ortalama 111 kişi düşüyor. İstanbul, kilometrekare başına 3 bin 13 kişi ile en kalabalık il olarak öne çıkıyor. İstanbul'u 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir takip ediyor. En seyrek nüfuslu il ise bir önceki yıl gibi, kilometrekare başına 12 kişi ile Tunceli. Tunceli'nin ardından 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan geliyor. En büyük yüz ölçümüne sahip il olan Konya'nın nüfus yoğunluğu 60, en küçük yüz ölçümüne sahip il olan Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 360.