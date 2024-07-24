Tüketici Haklarını Güçlendiren Yeni Düzenlemeler Meclisten Geçti

Tüketicilerin Hakları İçin Yeni Yasal Düzenlemeler

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Teknoloji Komisyonu'nda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair teklifi ilgili mevzuat içerisinde kabul edildi. Teklif, haksız ticari uygulamalar ve ticari reklamlarla alakalı uzlaşma yönteminin uygulanmasına olanak tanıyor.

Yeni düzenlemeler neler içeriyor?

Teklifin en dikkat çeken maddelerinden biri, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) hakkında yapılan düzenlemeler oldu. TENMAK'ın gelir kaynakları netleştirilerek, kamu bütçesinden yardımlar ve diğer gelirler düzenlendi.

Bunun yanı sıra, mesafeli kredi sözleşmeleri de kapsamlı bir biçimde yeniden düzenlendi. Bu değişiklikle, tüketicilerin kimlik doğrulama yöntemleriyle kredi başvurusu yapabilmesi sağlandı.

Doğrudan Satış Sistemlerine Yeni Kurallar

Teklif, doğrudan satış sistemleri hakkında da belirleyici düzenlemeler içeriyor. Bu sistemlerin yalnızca mal ve hizmet satışına odaklanması ve haksız kazanç sağlamaması şartıyla faaliyet göstermesine izin verilecek. Ayrıca, tüketicilere 30 gün içinde cayma hakkı tanınıyor. Cayma hakkı, herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin kullanılabilir.

Haksız Ticari Uygulamalara Cezalar Artıyor

Haksız ticari uygulamalar konusunda uygulanan idari para cezaları arttırılarak, caydırıcı etkisinin artırılması hedefleniyor. Özellikle reklam ve ticari uygulamalarla ilgili ihlallerde daha yüksek ceza oranları öngörülüyor.

Elektronik Ticaret Düzenlemeleri

Teklif ayrıca, elektronik ticaret alanında da yenilikler getiriyor. Yurt dışına yapılacak satışlar için kolaylık sağlanarak, adil rekabetin korunması amaçlanıyor.

Görüşmelerde Siyasi Tartışmalar

Komisyonda yaşanan tartışmalarda, CHP milletvekillerinin düzenlemenin ihracatı desteklemediği yönündeki görüşleri dikkat çekti. Komisyon Başkanı Mustafa Varank, yeni yatırımcıların ülkeye kazandırılmasının önemine vurgu yaptı. CHP'li vekiller ise yapılan düzenlemenin devletin kasasına kayıplara neden olacağını savundu.

Düzenlemenin 9 ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor, tüketicilerin haklarını koruma çabasının bir sonucu olarak büyük önem taşıyor.