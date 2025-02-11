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Tüketiciler Birliği'nden Su Depolarına Mevzuat Önerisi

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, binalardaki su depolarının denetim eksikliğine dikkat çekerek mevzuat önerisinde bulundu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:32
Tüketiciler Birliği'nden Su Depolarına Mevzuat Önerisi

Tüketiciler Birliği'nden Su Depoları İçin Mevzuat Çağrısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, binalarda kullanılan su depolarının mevcut mevzuat eksikliğine dikkat çekti. Dernek binasında yaptığı açıklamada, Türkiye'deki binalarda yüzbinlerce su deposunun bulunduğunu belirterek, "Binalarımızdaki depoların herhangi bir mevzuatı yok maalesef." dedi.

Denetim Eksikliği ve Sağlık Sorunları

Su depolarının hangi malzemeden yapılacağı, nasıl inşa edileceği ve temizlik süreçleriyle ilgili herhangi bir yönetmelik bulunmadığını vurgulayan Şahin, mevcut durumda ne su idarelerinin ne de Sağlık Bakanlığı'nın bu depoları denetleyebildiğini ifade etti. "Malzemesine dahi bir mevzuat yazılmamış." diyen Şahin, yaptığı yerinde incelemelerde bazı depoların kötü durumda olduğunu kaydetti.

Şahin, "Malzemesinin kalitesizliği ya da temizliğinin iyi yapılamadığından bazı depolar yosun tutmuş, paslanmış. Yıllardır temizlik yapılmıyor. İnsanlar pis su içiyor ve bunun farkında bile değil." dedi. Ayrıca, birçok insanın binanın altında bir su deposu olduğunu bilmediğini belirtti.

Mevzuat ve Yetkilendirme Talebi

Şahin, sorunun çözümü için bir mevzuatın oluşturulması ve bu konuda bir yetkilendirme yapılması gerektiğini söyleyerek, "Birilerini yetkilendirelim, bunlar binaların altındaki depoları denetleyip baştan sona temizliğine kadar müdahale edecek yetkili olsun." ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, insanların sağlığına duyarlılık gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, mevcut boşluğun bir an önce doldurulmasını talep etti.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin (ortada), binalarda kullanılan su depolarıyla...

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin (ortada), binalarda kullanılan su depolarıyla ilgili herhangi bir mevzuat olmadığını belirterek, bu eksikliğin giderilmesi tavsiyesinde bulundu.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin (ortada), binalarda kullanılan su depolarıyla...

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin (ortada), binalarda kullanılan su depolarıyla ilgili herhangi bir mevzuat olmadığını belirterek, bu eksikliğin giderilmesi tavsiyesinde bulundu.

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