Tüketicilerin Korunması için Yeni Yasa Teklifi TBMM'de Görüşüldü

Tüketicilerin Korunmasına Dair Kanun Teklifi Gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair yasa teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

AK Partiden Destek

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, teklifle hem tüketicilerin hem de yerel satıcıların korunmasının hedeflendiğini vurguladı. "Bu düzenleme, piyasanın daha sağlıklı işlemesini amaçlıyor," dedi.

Yerli Markalara Destek

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yerli markaların desteklenmesi gerektiğini belirterek, haksız rekabetin önüne geçmek için pazar payı sınırlarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

İYİ Partiden Eleştiri

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, teklifin yabancı yatırımcıların taleplerine göre hazırlandığını ve belirsiz düzenlemeler getireceğini savundu.

MHP'den Destek

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, mevcut yasal düzenlemelerin güncellenmesinin şart olduğunu belirtti. Elektronik ticaretin artışının, tüketicilerin daha kolay finansmana erişimini sağlayacak düzenlemeleri gerektirdiğini ifade etti.

Demokrat Parti ve CHP görüşleri

Demokrat Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, tüketici koruma maddelerinin yetersiz olduğunu dile getirirken, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, mevcut düzenlemenin KOBİ'leri korumadığını savundu.

AK Parti'den Sonuçlar Olumlu Beklentisi

Şahin Tin, yasa teklifinin tüketici haklarını güçlendireceğini ve ekonomik istikrarı artırarak, toplumun genel kesimlerine fayda sağlayacağını söyledi.

Tüm görüşmelerin ardından, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi ve yeniden görüşmelerin yarın devam edeceğini duyurdu.