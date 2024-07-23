Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda Görüşüldü

Tüketicilerin Korunmasına Dair Kanun Teklifi Görüşmeleri Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Teknolojileri Komisyonu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklikler yapılmasına dair teklifi ele almak için toplandı.

Komisyon Başkanı'nın Açıklamaları

Komisyon Başkanı Mustafa Varank, tüketici haklarının korunmasının sürdürülebilir ve güvenilir bir piyasa için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Varank, yeni düzenlemelerle tüketicilerin ekonomik ve yasal haklarını güvence altına alacaklarını ifade etti. Ayrıca, ticaret alanındaki aksaklıkları gidererek yeni tedbirlerin hayata geçirileceğini vurguladı.

Yapılan değişiklikle doğrudan satış sistemlerinin tanımlandığını ve bu sistemdeki şirketlerin uyması gereken ilkelerin belirlendiğini kaydeden Varank, bu düzenlemenin piramit satış sistemlerine dönüşümün engellenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Tüketici Kredilerinde Yenilik

Varank, dijital yolla krediye ulaşımın kolaylaştırılacağını ve mobil ile internet bankacılığında geçerli olan tüketici kredilerinin mevzuatının güçlendirileceğini duyurdu. Ayrıca, bankacılık sektörünün ihtiyaçlarına yönelik olarak konut kredilerinde dijital imzanın kullanımına olanak tanıyacak değişikliklerin yapılacağını açıkladı.

Rekabet Gücünün Artırılması

Komisyon Başkanı, Türk ihracat firmalarının e-ticaret pazarındaki desteklenmesinin önemine değinerek, "Türk firmalarının bu pazarda rekabet gücünü artırmaya yönelik adımlar atıyoruz. E-ticaret firmalarına sağlanacak destekler, ülkemizin ekonomik kalkınması açısından büyük bir fırsat olacaktır" dedi.

CHP'li Milletvekilinden Eleştiriler

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, teklifin etki analizinin yetersiz olduğunu savunarak, genel bütçeyi etkileyen düzenlemelerin yeterince açık olmadığını ileri sürdü. Arslan, iki yıl önceki kanunun neden değiştirilmek istendiğini sorguladı.

Görüşmelerin Devamı

Komisyonda görüşmelere geçildi ve yetkililerden alınan bilgilere göre, yurt dışından Türkiye’ye satış yapan firmalara ve e-ticaret organizasyonlarına yönelik düzenlemeler ve teşvikler üzerinde duruldu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank (solda) başkanlığında toplandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank (solda) başkanlığında toplandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank (solda) başkanlığında toplandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank (solda) başkanlığında toplandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank (solda) başkanlığında toplandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank (solda) başkanlığında toplandı.