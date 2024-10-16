Tüketicilerin korunmasına yönelik yeni kanun teklifi TBMM'de görüşüldü

Tüketici Hakları ve Yeni Düzenlemeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, tüketicilerin korunmasına yönelik önemli bir kanun teklifi görüşüldü. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, tasarının detaylarını paylaşarak, "Burada asla bir vergiden vazgeçme yoktur," dedi.

Kanun Teklifinin Önemi

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda yapılacak değişiklikleri içeren teklifin ilk kısmı, yoğun tartışmalara sahne oldu. Varank, "Bu kanunda farklı şirketlere farklı uygulamalar getirilmemektedir. Tüm taraflar kanunun avantajlarından eşit şekilde faydalanacaktır" ifadelerini kullandı.

Karşıt Görüşler

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ise, tasarının önemli usul ve içerik sorunları barındırdığını belirtti. Akalın, "Bu teklif, kamuoyunda yabancı e-ticaret şirketlerine imtiyaz sağladığı algısını oluşturuyor. Bu durum yerli üreticileri olumsuz etkiliyor," diyerek eleştirilerini sıraladı.

Dijitalleşme ve Rekabet

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, dijitalleşmenin artan önemi ve ticaret kanallarının çeşitlenmesi nedeniyle bu teklifin gerektiğini vurguladı. Ayrıca, tüketicilerin kredi sözleşmeleri için yeni yöntemler getirileceğini ifade etti.

Hükümetin İddiaları

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, e-ticaretin daha adil hale gelmesi için önemli düzenlemeler yapıldığını dile getirdi. Çolakoğlu, "Amacımız pazar yeri sayısını artırmaktır; büyük balığın küçük balığı yemesi değil" dedi.

Eşitlik İlkesi ve Vergiler

Varank, eleştirilere yanıt vererek, "Kesinlikle bu yasada vergiden vazgeçilmesine yönelik bir husus yok. Tüm şirketler eşit şekilde muamele görecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye'nin ihracatını artırmak için hükümetin zaman zaman farklı mekanizmalar geliştirdiğini belirtti.

Bundan sonra, Türkiye’nin ekonomisinin ve küçük işletmelerin korunmasına yönelik tüm düzenlemelerin bu kanun aracılığıyla gerçekleşeceğini belirtti.